Зеленский в приподнятом настроении проголосовал на выборах президента (фото, видео)

Кандидат отметил, что проголосовал за достойного человека.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отдал свой голос на выборах президента Украины.

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Отвечая на вопрос журналистов о своем настроении, Зеленский сказал, что у него "бодрое" настроение. Он также отметил, что проголосовал за "очень достойного и годного человека".

"Начинается новая жизнь. Начинается жизнь без коррупции, взяток. Жизнь в новой стране - стране грез. Мы думаем, что все будет нормально и мы победим, но решают все украинцы", - сказал он после голосования.

Справка УНИАН. Сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы.

Согласно календарного плана выборов, участки для голосования открылись в 8.00 и будут работать до 20.00 включительно. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов в президенты.