Тимошенко пришла на дебаты, но ненадолго: оппоненты не появились (фото)

Кандидат в президенты пришла, но почти сразу покинула студию, поскольку ее оппоненты не появились.

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко все же приехала на дебаты на "Общественном". Но ее оппоненты - Петр Порошенко и Владимир Зеленский - не появились.

Читайте такжеКандидаты в президенты израсходовали из избирательных фондов более 1,4 миллиарда гривен

Тимошенко сразу же заявила, что хотела бы пообщаться со своими конкурентами по президентской гонке, но поскольку их нет, она уйдет. "Я пришла на дебаты, хотя дебать некого", - заявила она.

Отказавшись отвечать на вопросы ведущих и приглашенных журналистов, Юлия Владимировна покинула студию.

Ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что кандидаты в президенты Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский не придут на дебаты на "Общественном".