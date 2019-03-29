цей матеріал доступний українською

Тимошенко пришла на дебаты, но ненадолго: оппоненты не появились (фото)

19:00, 29 марта 2019
Выборы 2019
1454 0
На дебаты с Тимошенко оппоненты не пришли / Скриншот

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко все же приехала на дебаты на "Общественном". Но ее оппоненты - Петр Порошенко и Владимир Зеленский - не появились.

Читайте такжеКандидаты в президенты израсходовали из избирательных фондов более 1,4 миллиарда гривен

Тимошенко сразу же заявила, что хотела бы пообщаться со своими конкурентами по президентской гонке, но поскольку их нет, она уйдет. "Я пришла на дебаты, хотя дебать некого", - заявила она. 

Отказавшись отвечать на вопросы ведущих и приглашенных журналистов, Юлия Владимировна покинула студию.

Ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что кандидаты в президенты Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский не придут на дебаты на "Общественном".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Выборы президента Украины 2019
Теги: #дебаты#Петр Порошенко#Юлия Тимошенко#Владимир Зеленский