Кандидаты в президенты израсходовали из избирательных фондов более 1,4 миллиарда гривень

Наибольшую сумму кандидаты потратили на рекламу на телевидении - 846,8 млн грн.

Кандидаты в президенты Украины израсходовали из избирательных фондов 1 млрд 412 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила аналитик из партийных финансов движения «ЧЕСТНО» Елена Никулина на презентации анализа финансовых отчетов кандидатов в президенты.

По ее словам, наибольшую сумму израсходовал самовыдвиженец, действующий глава государства Петр Порошенко (410,9 млн грн при избирательном фонде в 415, 6 млн грн), кандидат от партии «ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко (164,2 млн грн при избирательном фонде в 164 млн грн) и кандидат от партии «Оппозиционный блок - Партия мира и развития» Александр Вилкул (111,3 млн грн при фонде в 116, 800 000 грн).

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Никулина заметила, что наибольшую сумму кандидаты потратили на рекламу на телевидении – 846,8 млн грн.

«На печатную продукцию и размещение наружной рекламы расходы почти одинаковые – 215,8 млн грн и 214, 9 млн грн соответственно. Кроме того, 35,2 млн грн кандидаты израсходовали на рекламу на радио, а 30,5 млн грн - в печатных СМИ», - отметила аналитик.

Эксперт также назвала компании, которые за рекламу получили больше средств из избирательных фондов кандидатов. «Больше всего средств на рекламу получил телеканал «Украина» - 260 млн грн, что составляет 23% от расходов. Канал «ICTV» получил 102 млн грн, «Интер» - 100 млн грн, «СТБ» - 90 млн грн, «1 + 1» - 74 млн грн, «Сфера-ТВ» - 25 млн грн, «Новый канал» - 24 млн грн. Компания «Медиа-Баинг» получила 52 млн грн за размещение наружной рекламы, а «Высокий Замок» и «Интерконтиненталь» за изготовление печатных материалов получили 51 млн грн и 38 млн грн соответственно», - добавила она.