Тимошенко заверила, что не будет собирать "Майдан" в случае поражения на выборах

Кандидат уверена в своей победе и призвала не доверять социологическим рейтингам.

Кандидат в президенты Украины, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заверила, что в случае ее поражения на выборах никаких силовых противостояний и «майданов» не будет.

Об этом она заявила в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Я хочу сейчас просто успокоить тех, кто меня слышит. Я знаю, просто сейчас как-то так агрессивно нагнетается ситуация в стране. Про какие-то новые "майданы", восстания, силовые противостояния. Я могу вам сказать – ничего подобного не будет. Будет абсолютно спокойно", – сказала кандидат.

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Вместе с тем Тимошенко призвала не верить социологическим опросам. По ее мнению, они "совершенно купленные и искаженные политические технологии".

"Лучше погадайте на кофейной гуще или выбросьте на картах – это будет более точно, чем социология, которую объявляют сегодня. Социология в стране умерла с началом избирательной кампании", - сказала лидер ВО "Батькивщина".

Тимошенко добавила, что верит в свою победу на выборах президента, и что эта победа будет столь убедительной, четкой и определенной, что никаких подобных вещей, как агрессивные действия, у них просто не будет нужды".