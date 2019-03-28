Столичная «Батькивщина» заявила о провокациях со стороны власти и попытки дискредитировать политсилу.

Как сообщает пресс-служба, власть распространяет неправдивую информацию относительно организации людей на встречу с Юлией Тимошенко 29 марта якобы за отдельную плату.

«В социальных сетях распространяется ложная информация об организованном сборе киевлян на встречу с лидером партии в эту пятницу, 29 марта, на Михайловской площади, якобы за денежное вознаграждение», - сообщает пресс-служба столичной «Батьківщини».

Действия оппонентов объясняют готовностью действующей власти идти на любые методы ради того, чтобы сохранить Петра Порошенко на посту Президента.

«Всеукраинское объединение «Батькивщины» - является крупнейшей политической партией в Украине. Люди поддерживают Юлию Тимошенко и «Батькивщины» добровольно. Политическая партия реализует свою деятельность в соответствии с действующим законом», - подчеркнула пресс-служба.