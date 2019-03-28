На избирательных участках в больницах Днепра резко увеличилось количество избирателей
18:18, 28 марта 2019Выборы 2019
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Такая ситуация зафиксирована в Чечелевском и Амур-Нижнеднепровском районах города.
На избирательных участках в Днепре зафиксировали резкое увеличение количества избирателей / фото УНИАН
На избирательных участках, расположенных в больницах города Днепр, заметили резкое увеличение количества избирателей.
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Такая ситуация зафиксирована в Чечелевском и Амур-Нижнеднепровском районах города, сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.
"Информация зарегистрирована в журнале единого учета. На место выехали сотрудники полиции. Факты увеличения количества избирателей подтвердились. За всеми сообщениями проводится проверка", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в Днепре в частном доме прописаны 670 "мертвых душ" и все зарегистрированы как избиратели.
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