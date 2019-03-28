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На избирательных участках в больницах Днепра резко увеличилось количество избирателей

18:18, 28 марта 2019
Выборы 2019
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На избирательных участках в Днепре зафиксировали резкое увеличение количества избирателей / фото УНИАН

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Такая ситуация зафиксирована в Чечелевском и Амур-Нижнеднепровском районах города, сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Информация зарегистрирована в журнале единого учета. На место выехали сотрудники полиции. Факты увеличения количества избирателей подтвердились. За всеми сообщениями проводится проверка", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Днепре в частном доме прописаны 670 "мертвых душ" и все зарегистрированы как избиратели.

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Теги: #Днепр#выборыпогода в Днепропетровске