На избирательных участках в больницах Днепра резко увеличилось количество избирателей

Такая ситуация зафиксирована в Чечелевском и Амур-Нижнеднепровском районах города.

На избирательных участках, расположенных в больницах города Днепр, заметили резкое увеличение количества избирателей.

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Такая ситуация зафиксирована в Чечелевском и Амур-Нижнеднепровском районах города, сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Информация зарегистрирована в журнале единого учета. На место выехали сотрудники полиции. Факты увеличения количества избирателей подтвердились. За всеми сообщениями проводится проверка", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Днепре в частном доме прописаны 670 "мертвых душ" и все зарегистрированы как избиратели.