Номеров в избирательных бюллетенях не будет - Верховный суд отклонил иск

Отсутствие нумерации в избирательных бюллетенях во время голосования за президента является законным, несмотря на наличие в списке двух кандидатов с одинаковыми фамилиями и инициалами, решил Верховный суд.

Верховный суд Украины не удовлетворил жалобу к Центральной избирательной комиссии относительно указания в бюллетенях порядковых номеров кандидатов на пост президента.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Верховного суда, который рассматривал апелляционную жалобу.

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«Установление формы избирательного бюллетеня по выборам президента Украины и утверждению текста, содержащегося в нем, относится к дискреционным полномочиям Центральной избирательной комиссии. Такая дискреции ограничивается законодательно установленными требованиями относительно сведений, которые должны обязательно содержаться в избирательных бюллетенях по выборам президента Украины. К такому заключению пришел Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда, рассмотрев в апелляционном порядке дело по иску кандидата на пост президента Украины в лице уполномоченного представителя в ЦИК, с участием третьих лиц на стороне истца о признании бездеятельности противоправной и обязательстве совершить определенные действия», - говорится в сообщении.

Как отмечается, истец в лице уполномоченного представителя обратился в суд с иском относительно установления в избирательном бюллетене для голосования порядковых номеров кандидатов на пост президента.

«Свои требования обосновал тем, что в избирательном бюллетене на выборах президента Украины в день голосования 31 марта 2019 года будут содержаться сведения о двух кандидатах на этот пост, которые имеют одинаковую фамилию, аналогичные инициалы, должность и место работы, а также о двух кандидатах с одинаковыми фамилиями, что, по мнению истца, приведет к ошибочному пониманию избирателями результатов сделанного ими выбора и исказит результаты волеизъявления», - сообщили в суде.

В то же время отмечается, что представитель ответчика возразил против удовлетворения иска, отметив, что «во время совещания ЦИК 6 марта 2019 года и заседания 8 марта 2019 года с участием уполномоченных представителей кандидатов на пост президента Украины обсуждался и решался вопрос относительно проставления в избирательном бюллетене нумерации граф, которые содержат информацию о персональных данных кандидатов на пост президента».

«По результатам голосования такие предложения не были поддержаны соответствующим большинством голосов членов комиссии, а посему считаются не принятыми. Следовательно, комиссия приняла все необходимые и определенные законом меры при утверждении формы избирательного бюллетеня и использовала предоставленные полномочия в пределах и способом, определенные законом. Дав оценку спорным правоотношениям, Верховный Суд оставил без удовлетворения исковые требования», - пояснили в суде.

«При этом суд обращает внимание, что законодатель не установил требований обязательного указания порядковых номеров кандидатов на пост президента Украины в избирательных бюллетенях. Доводы апеллянта о том, что отсутствие нумерации граф бюллетеня не позволит избирателям сделать свободный и осознанный выбор, приведет к ложному пониманию избирателями сделанного ими выбора, нарушит принцип равенства, исказит результаты волеизъявления, суд считает надуманными, поскольку они являются лишь предположениями истца и не подтверждены никакими надлежащими доказательствами со ссылкой на конкретные нормы законодательства», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 8 марта ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента Украины и форму избирательного бюллетеня для повторного голосования.

По словам заместителя председателя ЦИК Евгения Радченко, текст бюллетеня напечатают только с одной стороны на государственном украинском языке на листе размером 20х80 см песочного цвета с защитными элементами. Фамилии и имена кандидатов будут размещены в алфавитном порядке с данными о них, которые изложены в постановлении о регистрации кандидатов. После отмены регистрации пяти кандидатов в президенты бюллетень будет содержать фамилии 39 кандидатов и сведения о них.

Как известно, среди кандидатов Игорь Шевченко (самовыдвиженец) и Александр Шевченко (партия «Украинское объединение патриотов - УКРОП»), Юлия Тимошенко («ВО «Батькивщина») и Юрий Тимошенко (самовыдвиженец).