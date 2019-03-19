«Наш край»: Нужно провести все выборы в ОТГ в 2019 одновременно с выборами Рады

Сопредседатель партии «Наш край» убежден, принятие такого решения ускорит децентрализацию в тех районах, где чиновники саботируют реформу.

Провести все выборы в ОТГ в 2019 году одновременно с выборами Совета и освободить от должностей председателей РГА и ОГА, которые саботируют создание объединенных общин, призывает руководство государства “Наш край”. Об этом заявил сопредседатель партии Александр Мазурчак.

По его словам, следующие выборы в ОТГ должны состояться одновременно с осенними парламентскими.

“Пятый год подряд “Наш край” принимает самое активное участие в реализации реформы децентрализации. Депутаты и председатели общин от партии на практике реализуют реформу, а наши активисты участвуют в выборах. Власть должна провести все выборы в ОТГ одновременно с парламентскими осенью 2019 года”, – отметил Александр Мазурчак.

Сопредседатель партии «Наш край» убежден, принятие такого решения ускорит децентрализацию в тех районах, где чиновники саботируют реформу.

“Это повысит явку избирателей, привлечет их к реформе и значительно сэкономит время и средства госбюджета. И главное – эти выборы дадут возможность избрать депутатов и глав ОТГ в тех областях, где чиновники постоянно саботируют стремление общин к объединению”, – подчеркнул Александр Мазурчак.

Также он отметил, что несмотря на препоны со стороны чиновников, децентрализация — одна из самых эффективных реформ.

“Сегодня децентрализация имеет реальные, ощутимые для людей результаты: увеличение местных бюджетов, строительство школ, больниц, детсадов, дорог, ремонт коммуникаций и социальной инфраструктуры за местные средства — все это стало возможно благодаря реформе. Более того, децентрализация – одна из главным требований “Нашего края” к кандидатам в Президенты и определена действующим Президентом как приоритет в реформировании административного устройства Украины. Тех председателей РГА и ОГА, которые саботируют создание объединенных общин, руководство государства должно уволить с должностей ”, – подытожил Александр Мазурчак.

Напомним, по состоянию на 12 марта 2019 года 78 объединенных общин ждут первые выборы, включая 45 ОТГ, где выборы не состоялись из-за военное положение. В целом же в стране создано уже 848 объединенных общин. Вместе с тем, в 96 районах до сих пор нет ни ОТГ.