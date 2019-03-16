Яценюк заявил о недопустимости силового сценария во время выборов президента

О вероятности фальсификаций выборов он подчеркнул: "Есть только одна организация, которая может признать, что выборы проведены незаконно, - суд".

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил о недопустимости использования силового сценария во время президентских выборов в Украине.

В эфире ТРК "Украина" 15 марта Яценюк подчеркнул: "Силовой сценарий недопустим. И министр внутренних дел, и СБУ четко заявили: право на применение силы имеет только государство".

В вопросе о вероятности фальсификаций выборов он подчеркнул: "Есть только одна организация, которая может признать, что выборы проведены незаконно, - суд. Поэтому 38 из 39-ти кандидатов уже сегодня должны подготовиться к тому, чтобы приветствовать нового победителя".

"Все кандидаты должны осознать свою ответственность за честность и прозрачность выборов. Потому что честные выборы – это будущее украинского европейского государства", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Отвечая на вопрос относительно социологических опросов и их правдивости, Арсений Яценюк напомнил, что в 2012 году Объединенная оппозиция, одним из лидеров которой он был, получала по соцопросам 15-16%: "В результате мы выиграли 26% и стали первой оппозиционной силой".

"В 2014 году перед парламентскими выборами политической партии, которую я возглавляю, давали 3-5%. Мы выиграли парламентские выборы. "Народный фронт" - партия номер один, 22%", - напомнил он.

"Верю ли я в социологию? Я верю в тренды в социологии. Да, за ними наблюдать. Используют ли отдельные социологические компании и отдельные социологические исследования для манипуляций? Однозначно", - сказал лидер "Народного фронта".

"Я верю в разум украинского избирателя. Я верю в то, что каждый человек подумает, проанализирует, придет и сделает правильный выбор. Я верю в то, что в Украине пройдут честные, легитимные, признанные президентские выборы", - добавил Арсений Яценюк.