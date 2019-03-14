Тимошенко: пора Украине перестать быть "сырьевым придатком"

Тимошенко рассказала о перспективах в агропромышленном комплексе Украины.

Новый курс предполагает смену устаревшей непригодной для современного мира сырьевой экономики к экономике инновационного развития.

Об этом 13 марта Юлия Тимошенко заявила во время встречи с жителями Троещины, в Киеве.

Лидер «Батькивщины» подчеркнула, пора Украине перестать быть «сырьевым придатком» Европы. Будущее украинского АПК за экспортом переработанной продукции, убеждена она.

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Тимошенко подчеркнула, что Украина поставляет миру миллионы тонн зерна, вопреки этому аграрии ничего не получают.

«Мы засыпаем мир нашим зерном, добиваемся уменьшения на него цены и наши аграрии не получают ничего. Другие страны, которые покупают наше зерно, производят из него корма, муку, макаронные изделия и торгуют готовой продукцией в мире. Они все делают на нашем сырье, но мы получаем с нашей земли – 0, а мир – триллионы доходов», – добавила Тимошенко.

Новая власть должна способствовать тому, чтобы аграрии перерабатывали сырье в готовую продукцию. По словам лидера «Батьківщини», Новый курс Украины предусматривает возможность аграриям взять долгосрочные кредиты под 3% годовых, а не под 22-25%, как есть сейчас, правильную налоговую систему – введение единого налога на гектар земли, систему поддержки и дотаций.

«Мы за 3 года получим не 18 млрд евро, а 180 млрд от торговли готовой продукции – это 2 ВВП страны и только с одной отрасли», – отметила кандидат в президенты.