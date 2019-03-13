Financial Times: Выборы в Украине могут изменить баланс сил в Европе

Появление нового президента в Киеве и новые российские газопроводы изменят порядок на континенте.

Украина почти исчезла из заголовков прессы. Аннексия Крыма армией России пять лет назад теперь воспринимается международным сообществом как тяжелая реальность.

Российские боевики до сих пор удерживают два крупных города на востоке. Но, как отметил эксперт Центра европейских реформ Иан Бонд, Украина не распалась. Экономика смогла подняться из глубокого кризиса, который начался в 2014 году. И были сделаны некоторые шаги для обуздания коррупции. Но ситуация далека от стабильности. И для равнодушия в Украине места нет, пишет Financial Times.

Президентские выборы, запланированные на конец марта, могут принести результат, который перечеркнет все достижения и приведет к неожиданному смещению на европейском рынке газа. Издание отмечает, что, согласно последним опросам, действующий президент Петр Порошенко и экс-премьер-министр Юлия Тимошенко отстают в популярности от комедийного актера Владимира Зеленского. Всего же в выборах участвует более 40 кандидатов. И все будет зависеть от того, кто выйдет в финальный тур.

Financial Times отмечает, что популярность Зеленского опирается больше на то, что он – новое лицо в политике, а не на какие-то новые идеи или политические подходы. Порошенко же имеет положительные показатели в экономике, но он не смог добиться конца войны с Россией. Поэтому есть запрос на изменения. Тимошенко еще в прошлом году возглавляла рейтинги. Теперь ее показатели ухудшились. Однако, она все еще может победить на выборах, несмотря на сложное прошлое, которое включает злоупотребление полномочиями. Она также выступает против многих ключевых реформ, предложенных МВФ и ЕС для продвижения прозрачности и сокращения коррупции.

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Запад не демонстрирует активной поддержке Порошенко, несмотря на то, что за время его президентства удалось отбить посягательства России на независимость Украины. Это может означать, что и США, и Европа готовы смириться с победой Тимошенко. Ни Дональд Трамп, ни Госсекретарь Майк Помпео не встречались с Порошенко перед выборами. Украина, похоже, не очень волнует Вашингтон. Издание напоминает, что США и ЕС ввели многочисленные санкции против России. Но мало какие из них были действительно воплощены. Отток сотен тысяч украинцев за последние пять лет может быть сигналом о том, что они почувствовали сигнал о равнодушии к их стране.

Ввиду отсутствия западного беспокойства, шансы того, что Украина вновь окажется в российской сфере влияния, достаточно высокие. И это повышает возможность того, что одно из главных предположений о европейском рынке газа докажет свою ошибочность.

Издание напоминает, что до конца года будет завершена постройка нового российского газопровода «Северный поток-2», через который Москва собирается ежегодно перекачивать в Европу до 55 миллиардов кубометров газа. Ожидается, что после запуска новой «трубы» существующие маршруты транзита российского газа, которые пролегают через Украину, будут закрыты. В результате Киев потеряет около трех миллиардов долларов дохода в год.

Но реальный результат может быть совершенно другим. С появлением нового президента в Киеве Москва может решить сохранить поток газа через ГТС «Дружба», который ведет в Центральную Европу, а также нарастить экспорт через «Северный поток-2». Так Тимошенко смогла бы выполнить свое обещание сократить цены на газ для украинских потребителей. В свою очередь, «Газпром» таким образом сможет подавить всех конкурентов, а также отбить европейский аппетит наладить альтернативный импорт сжиженного газа из США или других стран. Владимир Путин, который хорошо разбирается в экономике энергетического рынка, сможет гарантировать рост российской доли в Европе.

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Сближение Украины с Россией, конечно, будет иметь более широкие последствия, которые выходят за пределы энергетики. Для Москвы это будет также возвращением Киева «на его законное место» в качестве сателлита. Другие страны, которые подобно Украине зажаты между Западом и Востоком: от Балтии до Балкан содрогнутся от осознания, что ни Европа, ни США не хотят вступать в серьезное противостояние против российской агрессии.

Но поскольку на энергетических рынках произойдет сдвиг от дефицита к перенасыщению, изменится и баланс сил. Российская острая зависимость от экспорта нефти и газа станет еще больше. За 20 лет правления Путина в России на деньги, полученные от продажи энергоносителей, приходится 44% бюджета страны.

Будучи крупнейшим покупателем, Европа сможет требовать от России принять верховенство закона и смириться с независимостью всех своих соседей, отказавшись от вмешательства в их дела. Вместо политики отступления, пассивности и безразличия к результату выборов в Украине Европа и международное сообщество включая МВФ и другие фонды должны использовать нынешнюю избирательную кампанию для продвижения больших реформ и прозрачности.