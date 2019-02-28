ЦИК отказала одному из кандидатов в президенты в изменении предвыборной программы

Центральная избирательная комиссия отказала самовыдвиженцу Игорю Шевченко в изменении его предвыборной программы.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление Шевченко подал в Центризбирком 27 февраля.

Члены ЦИК изучили документы, предоставленные Шевченко, и во время сегодняшнего заседания приняли постановление, согласно которому отказали кандидату в изменении предвыборной программы. За отказ проголосовали 15 членов комиссии из 16, один - воздержался.

Как отметила член Центризбиркома Татьяна Юзькова, в изменении отказано из-за отсутствия правовых оснований для этого, ведь сведения о кандидате являются важной составляющей частью информации, на основании которой избиратели формируют свое мнение и выражают его во время голосования.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 8 февраля зарегистрированы 44 кандидата на пост президента Украины: Игорь Шевченко (самовыдвиженец), Сергей Каплин (кандидат от Социал-демократической партии), Валентин Наливайченко (кандидат от партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость"), Виталий Скоцик (самовыдвиженец), Андрей Садовый (кандидат от партии "Объединение "Самопомич"), Евгений Мураев (кандидат от партии "Наши"), Анатолий Гриценко (кандидат от партии "Гражданская позиция"), Виталий Куприй (самовыдвиженец), Геннадий Балашов (кандидат от партии "5.10"), Ольга Богомолец (самовыдвиженец), Александр Шевченко (кандидат от партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП»), Роман Насиров (самовыдвиженец), Юрий Бойко (самовыдвиженец), Олег Ляшко (кандидат от Радикальной партии), Аркадий Корнацкий (самовыдвиженец), Александр Вилкул (кандидат от партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития"), Юлия Тимошенко (кандидат от партии "ВО "Батькивщина"), Дмитрий Добродомов (кандидат от партии "Общественное движение «Народный контроль»), Александр Мороз (кандидат от партии "Социалистическая партия Александра Мороза"), Илья Кива (кандидат от Социалистической партии Украины), Руслан Кошулинский (кандидат от партии "ВО "Свобода"), Александр Данилюк (самовыдвиженец), Сергей Тарута (кандидат от партии "Основа"), Владимир Зеленский (кандидат от партии "Слуга народа"), Инна Богословская (самовыдвиженец), Игорь Смешко (самовыдвиженец), Николай Габер (самовыдвиженец), Юрий Деревянко (кандидат от партии "Воля"), Роман Бессмертный (самовыдвиженец), Виктор Бондарь (кандидат от партии "Видродження"), Сергей Носенко (самовыдвиженец), Руслан Ригованов (самовыдвиженец), Виктор Кривенко (кандидат от партии "Народный рух"), Сергей Кривонос (кандидат от партии "Воины АТО»), Андрей Новак (кандидат от партии "Патриот"), Василий Журавлев (кандидат от партии "Стабильность"), Юрий Тимошенко (самовыдвиженец), Петр Порошенко (самовыдвиженец), Юрий Кармазин (самовыдвиженец), Юлия Литвиненко (самовыдвиженец), Александр Ващенко (самовыдвиженец), Владимир Петров (самовыдвиженец), Дмитрий Гнап (партия «Сила людей»), Александр Соловьев (партия «Умная сила»).