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Зеленский провел встречу со спецпредставителем Госдепа США по Украине

15:37, 27 февраля 2019
Выборы 2019
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Зеленский провел встречу со спецпредставителем Госдепа США по Украине / facebook.com/ze2019official/

"Вчера встречались со специальным представителем Госдепартамента США по Украине — Куртом Волкером. Курт — блестящий дипломат и друг Украины. Встреча была важной и содержательной. Был рад снова видеть госпожу посла Марию Йованович, с которым мы уже неоднократно встречались", - сообщается в посте.

"Достигли полного взаимопонимания по всем вопросам. Все будет Украина!", - добавил Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский также провел встречу с представителями Всемирного банка.

В ходе встречи кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского с делегацией Всемирного банка стороны назвали основными целями потенциального сотрудничества, обеспечения верховенства права и проведения антикоррупционной реформы, запуск рынка земли, фискальную реформу, реформу газового сектора и запуск доступного кредитования в Украине.

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