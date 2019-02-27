Зеленский провел встречу со спецпредставителем Госдепа США по Украине

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский провел встречу с Куртом Волкером.

Об этом сообщается на официальной странице команды Зеленского в Фейсбук.

"Вчера встречались со специальным представителем Госдепартамента США по Украине — Куртом Волкером. Курт — блестящий дипломат и друг Украины. Встреча была важной и содержательной. Был рад снова видеть госпожу посла Марию Йованович, с которым мы уже неоднократно встречались", - сообщается в посте.

"Достигли полного взаимопонимания по всем вопросам. Все будет Украина!", - добавил Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский также провел встречу с представителями Всемирного банка.

В ходе встречи кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского с делегацией Всемирного банка стороны назвали основными целями потенциального сотрудничества, обеспечения верховенства права и проведения антикоррупционной реформы, запуск рынка земли, фискальную реформу, реформу газового сектора и запуск доступного кредитования в Украине.