Эксперты заявляют, что граждане не считают деятельность полиции на сегодняшний день полностью деполитизированной.

Половина опрошенных украинцев не знают о полномочиях полиции во время выборов и не считают её деятельность на сегодняшний день полностью деполитизированной.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил руководитель политических программ ОО «Украинский центр общественного развития» Игорь Рейтерович, ссылаясь на результаты опроса граждан Украины об их отношении к Национальной полиции.

Он отметил, что подобные исследования в Украине практически не проводились, как правило речь шла просто о доверии к полиции. В то же время высказал мнение, что избирательная кампания актуализировала ряд угроз перед украинским обществом, в том числе те, которые могут быть связаны с деятельностью полиции.

Учитывая это, по заказу ОО контакт-центром 2CALL был проведен телефонный тематический опрос 4332 респондентов, из которых согласились ответить 1845 (2487 отказались). Опросом были охвачены жители всех областей Украины, кроме оккупированного АР Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился на подконтрольной Украине территории.

По словам Рейтеровича, на вопрос «Какой должна быть роль полиции на президентских выборах 2019?» большинство респондентов ответили, что полиция должна обеспечивать охрану порядка, быть нейтральной и далекой от вмешательства в избирательный процесс.

«При этом о том, каковы полномочия полиции во время выборов, знает 881 респондент, а не знает - 761, 122 - затруднились ответить», - отметил Рейтерович.

По его словам, он усматривает в этом очень большую опасность потому, что фактически 50% людей не ориентируются в полномочиях и такой уровень неосведомленности «гипотетически может развязать руки тем же правоохранительным органам», поскольку граждане не знают что делать в той или иной ситуации.

Он также добавил, что в ходе опроса 223 респондентов признали, что полиция нарушала их избирательные права. Основными нарушениями избирательных прав граждан со стороны полиции назывались отказ регистрировать и рассматривать жалобу о нарушении избирательного законодательства, а также незаконное задержание граждан, занимающихся агитационной работой.

«Вопрос, могут ли действия полиции повлиять на результаты выборов? Здесь ситуация очень показательна: почти тысяча человек сказали, что не могут, но более 400 - сказали, что «да», по их мнению, действия полиции те или иные могут скорректировать результаты президентской кампании 2019 года. Еще 236 человек сказали, что им на этот вопрос пока трудно ответить», - отметил представитель ОО.

По словам Рейтеровича, граждане не считают деятельность полиции полностью деполитизированной и не считают, что этот орган на сегодняшний день является аполитичным.

«На вопрос: работает ли полиция, по вашему мнению, во время президентской кампании в интересах какого-то из кандидатов, с одной стороны почти 800 человек сказали «нет». 602 человека сказали - что не могут ответить, так как не разобрались, испытывают недостаток информации. А 279 сказали «да, несомненно, полиция на сегодняшний день принимает фактически участие в избирательной кампании на стороне кого-то из кандидатов», - заявил он, ссылаясь на данные опроса.

Согласно полученным результатам, о позитивном отношении к полиции в целом сказали 626 человек, о скорее положительном - 107, о нейтральном - 810, скорее отрицательном - 52, о негативном - 208 человек.

«Как мы видим, по большому счету, если посмотреть на все предыдущие вопросы, мы можем говорить о том, что почти у четвертой части респондентов есть разные сомнения по поводу того, насколько полиция будет во время президентской кампании нейтральной, насколько она будет защищать интересы всех кандидатов, а не ориентироваться на какую-то одну политическую силу», - резюмировал Рейтерович.

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По его убеждению, для контроля за действиями правоохранительных органов, и в частности полиции, необходима консолидация гражданского общества, медиа-сообщества и экспертной среды.

«Вопрос, могут ли действия полиции повлиять на результаты выборов? Здесь ситуация очень показательна: почти тысяча человек сказали, что не могут, но больше 400 – сказали, что «так», по их мнению, действия полиции те или другие могут скорректировать результаты президентской кампании 2019 года. Еще 236 человек сказали, что им на этот вопрос пока трудно ответить», - отметил представитель ГО.

По словам Рейтеровича, граждане не считают деятельность полиции полностью деполитизированной и не считают, что этот орган на сегодняшний день является аполитичным.

«На вопрос: работает полиция, по вашему мнению, во время президентской кампании в интересах какого из кандидатов, с одной стороны почти 800 человек сказали «нет». 602 лица сказали - что не могут ответить, потому что не разобрались, имеют недостаток информации. А 279 сказали «да, безусловно, полиция на сегодняшний день принимает фактически участие в избирательной кампании на стороне кого-то из кандидатов», - заявил он, ссылаясь на данные опроса.

Согласно полученных результатов, о положительном отношении к полиции в целом сказали 626 человек, о скорее положительное – 107, нейтральное – 810, скорее отрицательное – 52, отрицательное – 208 человек.

«Как мы видим, по большому счету, если посмотреть на все предыдущие вопросы, мы можем говорить о том, что почти в 4-й части респондентов есть разные сомнения по-поводу того, насколько полиция будет во время президентской кампании нейтральной, насколько она будет защищать интересы всех кандидатов, а не ориентироваться на какую-то одну политическую силу», - резюмировал Рейтерович.

По его убеждению, для контроля за действиями правоохранительных органов, и в частности полиции, необходима консолидация гражданского общества, медиа-сообщества и экспертной среды.