Парламентские выборы пройдут в тренде социальной справедливости - Карасев

Эксперт добавил, что "Социальная справедливость" Аллы Шлапак в отличие от известных политических игроков более широко расставляет акценты строительства честной государственной модели управления.

Нивелированная в ходе президентской кампании тематика социально справедливого государства предстанет основным запросом общества к политической элите в ходе осенних парламентских выборов. Новая политическая сила Аллы Шлапак "Социальная справедливость" имеет серьезные возможности побороться за существенное представительство в новом составе Верховной Рады.

Такое предположение высказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Политолог констатирует, что президентская кампания уже прошла свой кульминационный период и движется к закономерному финалу. Поэтому уже сейчас взоры, расчеты, резоны и тактика политических игроков устремлена в недалекое осеннее будущее.

"Именно Верховная Рада подведет итог обновлению элит, политических и властных конфигураций. А главное, завершение цикла должно реконфигурировать не столько политиков, сколько саму политику государства. И здесь на первый план должны выйти те проблемы, которые хоть и были актуализированы, но не стали во главу угла президентских выборов. В первую очередь, это - социальные проблемы людей, которые были приглушены геополитическими акцентами", - сказал Карасев.

Главным требованием общества к участникам парламентской кампании, по убеждению политолога, станет внесение принципов социальной справедливости в ежедневную повестку государства. И именно на этот запрос должны дать ответ осенние выборы.

"О данной тенденции свидетельствует тот факт, что помимо политиков, участвующих в президентской кампании, уже появляются новые партии, которые во главу угла ставят именно проблемы социальной справедливости, социальной безопасности гражданина, проблемы строительства социального, справедливого государства. И меня ничуть не удивляет, что бывшее общественное движение Аллы Шлапак – известного в Украине политика, трансформировалось в политическую партию под названием "Социальная справедливость", которая заявила о своем участии в парламентской кампании. На мой взгляд, это интересная заявка на серьезный разговор в ходе избирательной кампании на темы социальной справедливости во всех ее измерениях", - констатировал Вадим Карасев.

Эксперт добавил, что "Социальная справедливость" Аллы Шлапак в отличие от известных политических игроков более широко расставляет акценты строительства честной государственной модели управления.

"Социальные проблемы, это не только проблемы тарифов, высоких цен и низких доходов. Это проблема огромного разрыва между верхушечным меньшинством и бедным большинством украинцев. Сегодня разрыв между богатыми и бедными в Украине просто катастрофический. И он увеличивается несмотря на войну. И то, что на этой проблеме делается акцент в повестке партии Аллы Шлапак — это серьезный и правильный шаг, который позволит побороться за существенное представительство политсилы в будущем составе парламента", - подытожил директор Института глобальных стратегий.

Партия "Социальная справедливость" представлена в 17 областных и 52 районных центрах Украины. В отличие от большинства украинских политических сил партия не является олигархической, лидерской, построена "снизу-вверх" активными гражданами на основе одноименного общественного движения