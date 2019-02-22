Порошенко готовит массовые фальсификации на президентских выборах – Александр Шевченко

Александр Шевченко призвал честных и независимых граждан становиться членами УИК и ОИК для недопущения фальсификации выборов.

Большинство из 44 кандидатов в президенты, зарегистрированных в ЦИК для участия в выборах на пост главы государства 31 марта, неофициально работают на действующего главу Украины Петра Порошенко, что поможет сфальсифицировать результаты президентских выборов в его пользу.

Об этом заявил кандидат в президенты от УКРОПа, народный депутат Александр Шевченко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

«Я говорил месяц назад, что готовится массовый подкуп и фальсификации. Все спрашивали: «Где доказательства?» Сейчас уже ленивый не видит этих доказательств. Цинизм этой фальсификации заключается в том, что первый этап – раздача 1000-1500 грн – был «прощупыванием» электората. Большинство из 44 кандидатов в президенты являются представителями Петра Алексеевича Порошенко или БПП», – подчеркнул он.

По его словам, если в участковых и окружных избирательных комиссиях будут работать официальные и неофициальные представители Петра Порошенко, получив большинство, власть надеется на безнаказанность. Например, можно будет вбрасывать бюллетени в урны или менять машины, которые везут бюллетени из УИК в ОИК.

«Окружных избирательных комиссий всего 199, а участковых – 29 747. Фактически лишь один кандидат имеет право на 60 тыс. своих людей. Если у Порошенко среди кандидатов имеется 20 собственных фейков, он привлечет к фальсификации минимум 1 200 000 человек. ОИК и УИК сейчас заполнены представителями БПП через фейковых кандидатов. И если более миллиона человек будут курировать эту схему, Петр Алексеевич в любом случае одержит победу», – отметил укроповец.

Вместе с тем Александр Шевченко призвал честных и независимых граждан становиться членами УИК и ОИК для недопущения фальсификации выборов.

«Идите в УИК, ОИК на любых условиях. Не допустите массовой фальсификации. Потому что Майдан закончится именно тогда, когда мы переизберем всех тех, кто 27 лет был у власти», – резюмировал представитель УКРОПа.