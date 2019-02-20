Нардеп Грановский о фейковом розыске его Интерполом: "Мотивация очевидна - скоро выборы"

На сайте Интерпола есть запись о том, что в розыске находится 46-летний Александр Грановский, который обвиняется в подделке корпоративной документации, отмывании денег и мошенничестве.

Интерпол разыскивает не нардепа от БПП Александра Грановского, а его тезку - одесского бизнесмена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп от БПП Александр Грановский написал на своей странице в Facebook.

"Отдельные низкопробные информационные разгонщики "пурги" в интернете и социальных сетях пытаются размещать, за вознаграждение, естественно, новость о том, что представители бюро Интерпола, находящегося в Лионе, выдали ордер на задержание Грановского Александра, который правоохранители между собой давно прозвали не иначе как "красный флажок".

Тонкая интрига, требующая хоть каких-то денежных вливаний, заключается в том, что новость пытаются каким-то образом отождествить со мной. Прошу взять на заметку - это фальшь и дешевая манипуляция, так как с высокой вероятностью речь идёт об одессите Грановском Александре Геннадиевиче, родился который в 1972 г, а не 1979 и тд и тп.

Мотивация для подобных вбросов понятна и очевидна: скоро выборы", - написал он.

Отметим, на сайте Интерпола есть запись о том, что в розыске находится 46-летний Александр Грановский, который обвиняется в подделке корпоративной документации, отмывании денег и мошенничестве.

Речь идет об одесском бизнесмене Александре Грановском. Его ищут по просьбе прокуратуры Израиля.