Подарок от кандидата в президенты в виде килограмма гречки не считается подкупом избирателя - советник главы МВД

Советник министра внутренних дел, член координационного штаба МВД по обеспечению правопорядка на выборах Иван Варченко подчеркнул, что любой подарок избирателю стоимостью менее 60 грн не является подкупом.

Подарок от кандидата в президенты в виде килограмма гречки не считается подкупом избирателя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом советник министра внутренних дел, член координационного штаба МВД по обеспечению правопорядка на выборах Иван Варченко заявил сегодня на брифинге.

Он отметил, что, согласно законодательству, кандидаты имеют право раздавать избирателям только сувенирную продукцию и канцелярию вроде карандашей и ручек, а раздача любых других предметов будет расцениваться полицией как подкуп избирателей.

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В то же время Варченко заметил, что действующее законодательство расценивает как подкуп подарок избирателю стоимостью более 3% от размера прожиточного минимума для трудоспособного лица. На сегодняшний день эта сумма составляет около 60 грн. Таким образом советник председателя МВД сделал вывод, что предоставление гражданину от имени кандидата в президенты одного килограмма гречки, который стоит менее 60 грн, юридически не считается подкупом избирателя, как и любых других пищевых продуктов или вещей, которые стоят дешевле 60 грн.

Также Варченко добавил, что в парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается установить, что подкупом является предоставление любых пищевых продуктов на любую сумму, подаренные от имени кандидата избирателю. В случае его одобрения до президентских выборов, раздача любых продуктовых наборов будет считаться подкупом.