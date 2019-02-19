Юлия Тимошенко: Мы исключим возможность фальсификации выборов штабом Порошенко
Не имея ни одного шанса выиграть выборы, нынешний президент пытается их просто купить, но сделать это ему не удастся. Об этом Юлия Тимошенко заявила, придя сегодня в МВД давать показания по делам о фальсификации выборов командой Петра Порошенко.
«Наша цель – полностью прекратить подкуп и вернуть выборы в честное демократическое русло. И мы этого добьемся. Масштабный всеукраинский подкуп Порошенко осуществить не удастся», – подчеркнула лидер «Батькивщины», передает пресс-служба партии.
Юлия Тимошенко напомнила, что Национальная полиция открыла по ее заявлениям два уголовных производства о подкупе избирателей в пользу Порошенко и о манипуляции с реестром избирателей.
Как сообщила Председатель партии, ее команда по всей Украине собрала все доказательства того, что президент через пирамиду подкупа, которую возглавляет депутат его фракции Березенко скупает голоса. По имеющейся в ее команды информации, у Порошенко хотят раздать по 1000 грн 6 млн человек: «6 млн людей, как они считают, обеспечивает ему выход во 2 тур».
«Мы зафиксировали фактически раздачу анкет и заключение сделок на проведение агитационных работ, что запрещается законом. Подписывая с людьми анкеты, соглашения на осуществление агитации, раздают по 1000 грн – «Петрова тысяча». Вся страна уже знает, кто подкупает, сколько президент дает за каждый голос», – сказала она.
Вторая схема манипуляций, которую, по словам Юлии Тимошенко, реализуют на Банковой, – увеличение действующим президентом реестра избирателей.
«Несмотря на сокращение населения, массовый выезд украинцев в другие страны, ЦИК решила на более миллиона увеличить реестр избирателей. Понятно, что Порошенко хочет использовать для голосования «мертвые души» и за них бросить бюллетени», – пояснила кандидат в Президенты.
Особенно политика возмутил тот факт, что действующий президент разворачивает масштабную кампанию фальсификаций выборов в дни, когда страна вспоминает погибшую Небесную сотню и Майдан Достоинства.
«Это означает, что президент разрушает остатки демократии в Украине, искажает выбор людей и пытается коррумпировать страну, таким образом «борясь» с коррупцией», – заявила лидер «Батькивщины».
Юлия Тимошенко убеждена, что ее сильная команда по всей Украине противодействовать подкупу избирателей президентом, собирая доказательства и передавая их в МВД, а полиция вовремя реагировать на попытки соратников Петра Порошенко исказить выбор украинцев.
«Мы надеемся, что министр Аваков, как он и заявил, не допустит масштабной скупки голосов, обнародовать факты, которые передала, в том числе и наша команда», – подытожила она.