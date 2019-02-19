Юлия Тимошенко: Мы исключим возможность фальсификации выборов штабом Порошенко

Юлия Тимошенко напомнила, что Национальная полиция открыла по ее заявлениям два уголовных производства о подкупе избирателей в пользу Порошенко и о манипуляции с реестром избирателей.

Не имея ни одного шанса выиграть выборы, нынешний президент пытается их просто купить, но сделать это ему не удастся. Об этом Юлия Тимошенко заявила, придя сегодня в МВД давать показания по делам о фальсификации выборов командой Петра Порошенко.

«Наша цель – полностью прекратить подкуп и вернуть выборы в честное демократическое русло. И мы этого добьемся. Масштабный всеукраинский подкуп Порошенко осуществить не удастся», – подчеркнула лидер «Батькивщины», передает пресс-служба партии.

Юлия Тимошенко напомнила, что Национальная полиция открыла по ее заявлениям два уголовных производства о подкупе избирателей в пользу Порошенко и о манипуляции с реестром избирателей.

Как сообщила Председатель партии, ее команда по всей Украине собрала все доказательства того, что президент через пирамиду подкупа, которую возглавляет депутат его фракции Березенко скупает голоса. По имеющейся в ее команды информации, у Порошенко хотят раздать по 1000 грн 6 млн человек: «6 млн людей, как они считают, обеспечивает ему выход во 2 тур».

«Мы зафиксировали фактически раздачу анкет и заключение сделок на проведение агитационных работ, что запрещается законом. Подписывая с людьми анкеты, соглашения на осуществление агитации, раздают по 1000 грн – «Петрова тысяча». Вся страна уже знает, кто подкупает, сколько президент дает за каждый голос», – сказала она.

Вторая схема манипуляций, которую, по словам Юлии Тимошенко, реализуют на Банковой, – увеличение действующим президентом реестра избирателей.

«Несмотря на сокращение населения, массовый выезд украинцев в другие страны, ЦИК решила на более миллиона увеличить реестр избирателей. Понятно, что Порошенко хочет использовать для голосования «мертвые души» и за них бросить бюллетени», – пояснила кандидат в Президенты.

Особенно политика возмутил тот факт, что действующий президент разворачивает масштабную кампанию фальсификаций выборов в дни, когда страна вспоминает погибшую Небесную сотню и Майдан Достоинства.

«Это означает, что президент разрушает остатки демократии в Украине, искажает выбор людей и пытается коррумпировать страну, таким образом «борясь» с коррупцией», – заявила лидер «Батькивщины».

Юлия Тимошенко убеждена, что ее сильная команда по всей Украине противодействовать подкупу избирателей президентом, собирая доказательства и передавая их в МВД, а полиция вовремя реагировать на попытки соратников Петра Порошенко исказить выбор украинцев.

«Мы надеемся, что министр Аваков, как он и заявил, не допустит масштабной скупки голосов, обнародовать факты, которые передала, в том числе и наша команда», – подытожила она.