Зеленский отреагировал на переписку депутата из БПП о блокировании "Слуги народа-3"

Кандидат в президенты Украины и известный шоумен Владимир Зеленский прокомментировал скандальную переписку нардепа от БПП Александра Черненко, в которой обсуждались варианты блокирования выхода на экраны сериала "Слуга Народа-3".

«Во-первых, я благодарен. Я поражен немножко, но благодарен. Такого маркетинга Студия «Квартал 95», а именно - фильм «Слуга народа-3» никогда бы не получил», - заявил Владимир Зеленский в своем комментарии журналистам.

«Я не видел это ни в одном обществе, и ни в одной стране мира я не видел - чтобы правительство страны рекламировало сериал. Так что мне это очень приятно, что все озабочены - что выйдет, не выйдет...», - добавил Зеленский.

«Что касается вообще в целом этой, так сказать, плеяды – я даже не про людей, в целом, всей этой ситуации и всех этих шагов и таких вот акций – знаете, честно говоря, моё ощущение, что выборы, в принципе, это должен быть нормальный спорт, нормальный бой. И, конечно же, люди определяют – это выбор народа – за кого они хотят проголосовать. Между кандидатами в президенты должны быть нормальные человеческие условия, по нормальным правилам это должно быть», - отметил он.

«Здесь мы наблюдаем картину, когда, образно говоря, мы вышли на боксёрский ринг, и ты пытаешься действовать по правилам, но судей нет – потому что суда нет – а люди бьют только ниже пояса, причём – не из-за малого роста, а из-за малого ума и даже из-за его отсутствия. В принципе, это моё ощущение. Но в целом – я всем благодарен», - заключил Зеленский.

Читайте такжеВ сеть слили переписку экс-главы КИУ и нардепа от БПП Черненко о срыве показа сериала «Слуга народа-3»Как сообщал УНИАН, ранее журналист Александр Дубинский опубликовал переписку с номера телефона экс-главы Комитета избирателей Украины и народного депутата БПП Александра Черненко с неизвестным собеседником, представляющим себя одним из помощников президента Украины.

В переписке, включающей в себя аудиосообщения, идет обсуждение вариантов срыва выхода в эфир сериала «Слуга народа-3». Одним из фигурантов переписки является абонент с номером телефона, который принадлежит Черненко, при этом, в присланных с этого номера аудиосообщениях хорошо узнаваем голос народного депутата (сам Черненко уже подтвердил УНИАН, что в аудиофайлах звучит именно его голос). Вторым участником является неизвестный, который дает понять, что он – из Администрации президента и приближенное к Порошенко лицо. По словам этого собеседника, по вопросу сериала «Слуга народа» он якобы получает указания от некоего «1». По сложившейся традиции, украинский политикум в общении между собой использует термин «Первый», подразумевая президента Украины.

В процессе обсуждения вопроса срыва выхода в эфир сериала «Слуга народа-3» собеседники поделились планами использовать в этих целях Центральную избирательную комиссию и Нацсовет по телевидению и радиовещанию. При этом абонент с телефоном Черненко докладывает собеседнику: с какими чиновниками и каким образом он сотрудничает для урегулирования вопроса. Также в переписке обсуждается возможность вообще «сбить» сериал еще до выхода в эфир.

Сам Александр Черненко, комментируя УНИАН этот компромат, подтвердил, что голос на выложенных в интернет записях принадлежит ему, однако заявил, что переписка является «фейком», и что в ней использовался «монтаж» его разговоров с различными собеседниками.

«Я сегодня со многими юристами, своими помощниками консультируюсь по этому вопросу и не исключаю, что мой телефон прослушивается. Какую-то переписку по этому поводу я точно не вел и не веду, это полностью фейк. Хотя то, что нарезанные мои разговоры по телефону с разными людьми и скомпилированные - я этого не исключаю. Действительно такие разговоры были, но это на уровне медиаюристов и других специалистов», - туманно добавил он. «Голос мой, это нарезанные разные телефонные разговоры», - уточнил Черненко.

Читайте такжеЗеленский становится единоличным лидером в рейтингах с большим отрывом - политологПри этом народный депутат, отвечая на вопрос о характере своего сотрудничества с ЦИК по вопросу сериала «Слуга народа-3», подтвердил информацию из переписки, аутентичность которой не признает: сознался УНИАН, что действительно обращался в Центральную избирательную комиссию по вопросу сериала, уточнив, что общался с представителя ЦИК «в качестве народного депутата».

«Я общаюсь со всеми, я половину состава ЦИК давно знаю, я с ним говорил, я не давал никаких указаний. Я доносил свое мнение, а ЦИК примет решение, оно примет. Вот и все. Я общаюсь со многими людьми», - сказал Черненко.

Согласно последним опубликованным социологическим опросам, Владимир Зеленский лидирует в президентской гонке, и его отрыв от ближайших конкурентов - Юлии Тимошенко и Петра Порошенко только увеличивается.