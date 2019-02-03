Бывший журналист Гнап подал документы на регистрацию кандидатом в президенты (видео)

По его словам, необходимые для регистрации средства были собраны из благотворительных взносов.

Бывший журналист-расследователь Дмитрий Гнап подал в Центральную избирательную комиссию документы на регистрацию его кандидатом в президенты Украины от партии «Сила людей».

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Соответствующее видео Гнап разместил на своей странице в соцсети Facebook.

«Мы это сделали - получили справку о регистрации в ЦИК. И далее идем вперед к победоносной кампании», - отметил Гнап.

По его словам, сумма собранных пожертвований для уплаты взноса для регистрации в ЦИК и предвыборной кампании составила почти 3 миллиона гривен.

Информация о регистрации Гнапа на сайте ЦИК пока отсутствует.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 февраля ЦИК зарегистрировала 28 кандидатов на пост президента Украины.

Дмитрий Гнап с 2013 года руководил агентством журналистских расследований «Слидство.инфо», а 25 июня 2018 года заявил, что завершает карьеру журналиста и заниматься политикой.