Решение Вакарчука не оставляет шансов на победу Гриценко и Садовому

Шансы на победу кандидата от демократических сил потеряны – ведь Святослав Вакарчук не только принял решение не баллотироваться, певец еще и заявил, что не планирует поддержать одного из претендентов. Об этом пишет сайт "Эспрессо".

Ранее, на съезде партии «Гражданская позиция», народный депутат Украины Мустафа Найем призвал Гриценко, Садового и Вакарчука договариваться об объединении, потому что это единственный шанс на победу.

Похожую мысль высказывал и народный депутат Украины Егор Соболев: Если на предстоящих президентских выборах не будет единого демократического кандидата, придется выбирать между отравой и дерьмом. Поэтому Садовый, Гриценко и Вакарчук должны это осознать и выйти на объединение до февраля.

Как пишет "Эспрессо", надежда на объединение теплилась до последних дней, кандидат в Президенты Украины Анатолий Гриценко в интервью BBС News Украина заявил, что ему частично удалось объединить усилия со Святославом Вакарчуком:

Логично, чтобы те, кто стоят на одной ценностной платформе, объединили свои усилия. Частично нам это уже удалось... Уже знаем, что Святослав Вакарчук принял решение не идти в президенты. Его ценностные позиции - к власти должны прийти проевропейские силы, должны быть решительные изменения. Это есть в моей программе, и это же декларирует Андрей Иванович Садовый.

Однако сам певец отрицает любую возможность даже начинать разговор о поддержке кого-то из кандидатов в президенты:

У меня нет планов по поддержке одного кандидата в президенты. Как избиратель, как сознательный гражданин и как человек, который декларирует желание настоящих перемен, для меня сейчас главным является не фамилия, а идеи и их имплементация. Для меня важно, что делают политики или потенциальные кандидаты в президенты и гораздо меньше, что они говорят. Я исключаю сам факт того, что через какие-то политические "лакомство", через личные амбиции или дивиденды, я мог бы даже начинать разговор о поддержке или нет. Это не вопрос собственных интересов, не вопрос, что будет с тобой, кому ты поможешь. На кону гораздо больше – судьба государства, – сказал музыкант

Ранее, политологи объясняли, почему объединения Анатолия Гриценко и Андрея Садового уже не произойдет, потому что соратники Гриценко, как и он сам, реально не планируют выигрывать президентские гонки, а работают уже на парламентские выборы. Анатолий Гриценко вообще жаловался на информационные атаки, организованные Андреем Садовым