Кандидатом в президенты от «Оппозиционного блока» стал Александр Вилкул

В ходе форума «За мир и развитие» участники высказались в поддержку Александра Вилкула как единого кандидата от оппозиционных сил Украины.

На масштабном форуме «За мир и развитие» оппозиционные силы официально выдвинули Александра Вилкула кандидатом в Президенты Украины.

20 января в Запорожье прошел форум «За мир и развитие», объединивший более 5000 участников – представителей деловых, промышленных кругов, профсоюзов и работодателей страны, общественных деятелей. Это крупнейший подобный форум, начиная с 2012 года.

В ходе форума участники высказались в поддержку народного депутата Александра Вилкула как единого кандидата от оппозиционных и миролюбивых сил Украины на предстоящих президентских выборах.

В своем выступлении на форуме Александр Вилкул представил программу «Мир и Развитие: четыре шага к успеху», рассказав о своем видении изменений, необходимых Украине. В частности, он акцентировал внимание на четырех шагах, которые должны привести Украину к успеху, и на которых должна сосредоточиться власть сразу после президентских выборов: мир, новая Конституция, экономический рост и социально ощутимые результаты экономического развития.

Выступающие на форуме поддержали позицию Александра Вилкула, подчеркивая, что именно он является реальным кандидатом от оппозиционных сил, обладающим необходимыми качествами характера, знаниями и опытом, способными объединить граждан и привести Украину к успеху.