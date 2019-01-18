Первый десяток: ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов на пост президента Украины

Всего на сегодняшний день зарегистрировано 10 кандидатов.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов, которые будут участвовать в президентских выборах.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, 15 и 16 января в комиссию поступили документы для регистрации кандидатами в президенты лидера партии «5.10» Геннадия Балашова и народного депутата Ольги Богомолец.

«Рассмотрев указанные документы, комиссия установила их соответствие требованиям закона Украины «О выборах президента Украины» и зарегистрировала двух кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года: Балашова Геннадия Викторовича, 1961 года, образование высшее, проживает в городе Киеве, физическое лицо - предпринимателя, члена политической партии «5.10», субъект выдвижения - партия «5.10»; Богомолец Ольгу Владимировну, 1966 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, народного депутата Украины, председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения, беспартийная, самовыдвижение», - говорится в сообщении.

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Таким образом, по состоянию на 18 января комиссия зарегистрировала 10 кандидатов на пост президента Украины - это Игорь Шевченко (самовыдвиженец), Сергей Каплин (от Социал-демократической партии), Валентин Наливайченко (от партии «Справедливость»), Виталий Скоцик (самовыдвиженец), Андрей Садовый (от «Самопомочи»), Евгений Мураев (от партии «Наши»), Анатолий Гриценко (от «Гражданской позиции»), Виталий Куприй (самовыдвиженец) и зарегистрированные сегодня Балашов и Богомолец.