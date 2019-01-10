Суд первой инстанции отказал в исках к ЦИК о ликвидации избирательных участков в России

Апелляционный административный суд Киева отказал в удовлетворении четырех исков о признании недействительным решения ЦИК о ликвидации 5 избирательных участков на территории России.

Шестой апелляционный административный суд (г. Киев) отказал в удовлетворении 4 исков, которыми оспаривалось решение Центральной избирательной комиссии о ликвидации 5 избирательных участков на выборах президента Украины на территории Российской Федерации.

Об этом сообщает общественная сеть «ОПОРА».

Как отмечается, это решение ЦИК было принято 31 декабря 2018 года на основании письма Министерства иностранных дел Украины, направленного в ЦИК. МИД обосновало необходимость ликвидации избирательных участков наличием существенных угроз и рисков на территории Российской Федерации для граждан Украины во время выборов президента. После вынесения решений судом некоторые из истцов обжаловали их в Кассационном административном суде в составе Верховного суда Украины. На уровне этого суда апелляция на решение суда первой инстанции о ликвидации избирательных участков до сих пор рассматривается.

В ОПОРЕ отмечают, что после ликвидации избирательных участков на территории России соответствующие избиратели были закреплены за избирательными участками в Финляндской Республике, Грузии и Республике Казахстан. После такого распределения общее количество избирателей в участках в Грузии, Казахстане и Финляндии составляет 34 тыс. 201 человек.

Истцы отдельно обращались в Шестой апелляционный административный суд по административному иску к ЦИК о признании противоправным и недействительным ее постановления о ликвидации избирательных участков на территории России.

«По данным публичных сообщений пресс-служб политических сил, истцы были связаны с партиями «Оппозиционный блок», «Наши» и инициативой «Оппозиционная платформа - За жизнь» или поддержаны ими», - говорится в сообщении «ОПОРЫ».

По результатам рассмотрения 4 исков Шестой апелляционный административный суд установил отсутствие у истцов нарушенного права.

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«Как указал суд, в материалах дела не подтверждены факты обращения избирателей-истцов с заявлением о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса на избирательных участках в Российской Федерации и/или они не предоставили убедительных доказательств планов находиться на территории этого иностранного государства в день голосования на выборах президента Украины. Фактически отсутствие нарушения прав и интересов непосредственно истца стало ключевым аргументом судей для отказа в удовлетворении исков. В одном из решений отмечается, что истец не предоставил доказательств нарушения его прав как избирателя, а лишь ссылался на планы партии «Наши» выдвинуть его кандидатом на пост президента Украины», - информируют в «ОПОРЕ».

Также сообщается, что другие решения не содержат значительной детализации правовых позиций судей, кроме определения факта недоказанности нарушения непосредственных прав истцов.

После завершения рассмотрения дел в кассационном административном суде при Верховном суде Украины "ОПОРА" планирует обнародовать комплексный анализ позиций сторон в избирательном споре.