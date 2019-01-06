Суд не удовлетворил иск "Оппоблока" о решении ЦИК об участках в РФ

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины закрыла избирательные участки в России.

Шестой апелляционный административный суд Киева отказал в удовлетворении иска представителей Оппозиционного блока относительно незаконности постановления ЦИК о закрытии избирательных участков на территории Российской Федерации.

Об этом сообщил глава фракции "Оппоблок" Вадим Новинский на своем сайте.

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"Несмотря на то, что законных оснований принимать такое решение ЦИК не имела, суд в удовлетворении нашего иска отказал, аргументируя нехваткой доказательств пребывания за пределами Украины в день голосования", - заявил Новинский.

Он добавил, что это решение является "политически мотивированным" и Оппозиционный блок обжалует его в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины закрыла избирательные участки в России. Об этом говорится в постановлении №274, опубликованном на сайте ЦИК 31 декабря.

Министр иностранных дел Павел Климкин объяснил, что Россия в отношении Украины является страной-агрессором и оккупантом, поэтому проводить выборы на ее территории достаточно проблематичный и рискованный шаг.