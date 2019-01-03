Валентин Наливайченко подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты Украины

Делегаты всеукраинского съезда партии “Общественно-политическое Движение Валентина Наливайченко “Справедливость” единогласно проголосовали за кандидатуру своего лидера Валентина Наливайченко в качестве кандидата на следующих выборах президента Украины.

Лидер Общественно-политического Движения “Справедливость” Валентин Наливайченко подал в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации его кандидатом в президенты Украины.

После передачи документов в ЦИК Валентин Наливайченко заявил журналистам, что “идет в президенты, чтобы вернуть людям безопасность и справедливость, построить справедливую и эффективную систему власти, которая будет исповедовать силу права, а не право силы”.

По его словам, “общественный контроль за деятельностью власти на всех уровнях станет нормой, как и нормой станет пропорциональная избирательная система с открытыми списками”.

“Граждане получат право отзывать депутатов всех уровней. Нам нужна Украина, где власть служит людям, защищает граждан”, – подчеркнул Наливайченко.

Напомним, что сегодня, 3 января, делегаты всеукраинского съезда партии “Общественно-политическое Движение Валентина Наливайченко “Справедливость” единогласно проголосовали за кандидатуру своего лидера Валентина Наливайченко в качестве кандидата на следующих выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта єтого года.