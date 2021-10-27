Что может сделать каждый из нас, если хочет меньше вредить окружающей среде за рулем автомобиля? Исследование Украинской энергетической Ассоциации показало, что большинство граждан как минимум задумывается над этим вопросом. И готовы участвовать в борьбе за чистый климат за собственным рулем. Большая часть готова переходить на более экологичное топливо и электромобили. Но не сегодня и не завтра.

Украинцы в своих действиях и оценках ситуации ведут себя, как настоящие европейцы. Хотят видеть четкую государственную политику. Хотят видеть расчеты. И только тогда приобщаться сами. Вполне логична постановка вопроса, ответ на который должно дать правительство.

Украинцы в своих действиях и оценках ситуации ведут себя, как настоящие европейцы. Хотят видеть четкую государственную политику. Хотят видеть расчеты. И только тогда приобщаться сами

Повод для сдержанного оптимизма относительно ответственности граждан дают нам результаты исследования, которое социологическая компания "Градус" провела на заказ УЭА. Оно показало, что 86% украинцев считают влияние выбросов транспорта на окружающую среду серьезной проблемой.

Это хорошая новость для правительства, ведь дает шанс на поддержку правительственной политики в этой сфере.

Национальная транспортная стратегия Украины предусматривает до 75% электротранспорта среди новых авто к 2030 году и увеличение уровня применения альтернативного топлива и электроэнергии в транспорте до 50%. Зато украинские обязательства по Парижскому соглашению предусматривают не менее 15% электротранспорта среди новых авто в 2030 году"

Впрочем, когда у граждан спрашивать о сроках перехода, они занимают выжидательную позицию. И большинство заявляют, что переход на преимущественное использование экологического транспорта займет не менее 10 лет.

Люди понимают: и государственная политика, и наши обязательства по климату рассчитаны на длительный период.

Но это не могут быть 10 лет ожидания со стороны чиновников. И украинские граждане и украинский бизнес должны четко понимать, как именно будет происходить "зеленый переход". И здесь возникает немало проблем.

Люди понимают: и государственная политик, и наши обязательства по климату рассчитаны на длительный период

Среднестатистический европеец уже сегодня знает: он может рассчитывать на скидки или даже возмещение части стоимости при покупке электромобиля (в странах Европы они достигают от 2 до 9 тыс. евро), а автомобили с двигателем внутреннего сгорания будут становиться все дороже. Он знает политику производителя транспорта, политику государства, которые обнародуют свои планы по переходу, а он так может прогнозировать последствия для себя. Такой "кнут и пряник" дает простое понимание того, как планировать будущие крупные покупки.

"Кнут и пряник" в украинском исполнении выглядит несколько иначе. По состоянию на сегодня правительство помогает только импортерам — снижая налоги на электромобили. Льготы для производителей должны действовать с 2022 года, а ведь самого производства пока нет. Вложений в инфраструктуру со стороны государства тоже нет — лишь обновленные правила строительства, которые требуют оборудования зарядных станций.

Новые электрические автомобили в Украине на 30% дороже, чем их бензиновые или дизельные аналоги. Доля покупки именно новых авто на рынке составляет около 8%, в то время как средний возраст транспорта более 22 лет. Европейская модель перехода основана именно на обновлении автопарка, соответственно и жизненный цикл автомобилей (в Европе для легкового транспорта он составляет около 11 лет) и приобретение нового безуглеродного авто являются одними из ключевых факторов, которые могут как ускорить, так и затянуть процесс зеленого перехода.

Дорожная карта внедрения должна предусматривать не только обязательства, но и понимание того, кто будет платить за "пряники" во время перехода: субсидии, возмещения, инвестиции в инфраструктуру. Без этого убедить потребителей заплатить самостоятельно практически нереально.

Четкий план, с расчетами и честным признанием того, сколько стоит пересесть с электромобиля, поможет всем. Он должен быть обсужден и с экологами и с финансистами и представителями индустрии производства горючего.

Именно налоги и акцизы таких производителей топлива могут стать источником для наполнения бюджетов, необходимых для "зеленого перехода". Ведь несмотря ни на что бензин и дизельное топливо будут востребованы длительное время. В частности в аграрном бизнесе, в армии или межобластном транспорте. Им тоже нужна такая "дорожная карта", чтобы планировать деньги и инвестиции.

Это нужно и людям. Кроме общего "желания" перехода на более экологичную энергию понимания того, как он должен происходить нет. Знаний о новой энергии недостаточно. 39% граждан не нравится высокая стоимость автомобилей, 34% останавливает от покупки ограниченный запас хода. 59% опрошенных не имеют достаточно информации о биотопливе, 44% имеет опасения относительно безопасности газовых установок.

Эти 10 лет между сегодня и датой выполнения обязательств являются критическими, чтобы найти общий язык - водителям, бизнесу, производителям топлива и правительством. Чтобы не упустить шанс на поддержку правительственной политики.

Просто выждать не получится. Без четкого понимания плана действий Украина рискует стать "задним двором" Европы, который будет использовать старые авто, ведь средний возраст автопарка в Украине уже сегодня вдвое больший, чем в ЕС.

Максим Малашкин, президент Украинской энергетической ассоциации