Доход компании от реализации продукции в 2020 году составил 244,3 млн грн.

Украинский производитель легковых автомобилей «Запорожский автомобилестроительный завод» (ЗАЗ) в 2020 году сократил чистую прибыль почти в 10 раз - до 333,5 млн грн с 3,1 млрд грн в 2019 году.

Об этом сообщается в отчете компании, опубликованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

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В то же время, ЗАЗ в 2020 году показал чистый убыток от операционной деятельности в 85,6 млн грн. В 2019 году компания не показала убыток.

Валовая прибыль компании в прошлом году сократилась более чем на 10 млн грн – до 10,3 млн грн.

Отмечается, что доход компании от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в 2020 году составил 244,3 млн грн, что более чем на 40 млн грн больше, чем в 2019 году.

Что этому предшествовало

Производство автотранспортных средств в Украине в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, сократилось на 32% - до 4 952 единиц.

По итогам 2020 года все предприятия автопрома, кроме «Запорожского автомобилестроительного завода» (ЗАЗ), сократили производство.

ЗАЗ

«Запорожский автомобилестроительный завод» (ЗАЗ, Запорожье) - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию «УкрАВТО».

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Автор: Павел Степанец