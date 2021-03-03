В феврале продажи коммерческих автомобилей выросли в годовом выражении на 7% - до 765 авто.

Объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в январе-феврале 2021 года, по сравнению с январем-февралем 2020 года, вырос на 6% и составил 1 тыс. 666 авто.

Об этом сообщила пресс-служба ассоциации «Укравтопром».

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Согласно статистике «Укравтопрома», в феврале продажи коммерческих автомобилей выросли в годовом выражении на 7% - до 765 авто.

По сравнению с январем этого года продажи сократились на 15%.

Лучший результат февраля продемонстрировала марка Renault с результатом 186 коммерческих авто. В годовом выражении количество регистраций автомобилей возросло на 74%.

Второе место в рейтинге у Fiat – 106 автомобилей. Годовой спрос на новые коммерческие автомобили этой марки сократился на 39%.

Третий показатель у Peugeot - 97 регистраций, что на 28% больше результата годичной давности.

Четвертое место заняла марка Ford с 52 новыми коммерческими автомобилями. По сравнению с февралем 2020 года регистрации новых автомобилей этой марки выросли на 18,2%.

Также в пятерку лидеров рынка вошел MAZ, он реализовал в феврале в Украине 46 машин, что на 17,9% меньше, чем год назад.

Предыдущие показатели

Объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, сократился на 6% и составил более 11,5 тыс. авто.

«Укравтопром»

Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие.

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Автор: УНИАН