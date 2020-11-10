Ставки растаможки составлены таким образом, что легализация подержанного автомобиля в некоторых случаях достигает 250-650% от его таможенной стоимости.

В Украине больше не будут выполнять требования владельцев автомобилей на еврономерах.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко.

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"Давайте говорить откровенно: эти транспортные средства были завезены, когда у нас волонтеры начали поставлять машины с европейской регистрацией для наших защитников на передовую. И воспользовались этой нормативной щелью многие из тех, кто не захотел выполнять закон и растаможивать свои транспортные средства", — отметил Мартыненко.

Он подчеркнул, что нарушителей закона стало много, они сформировались в политические или социальные группы. Правительство и парламент обеспечили владельцам "евроблях" льготный период перерегистрации и отсрочили штрафы.

По словам Мартыненко, если выполнить очередные требования владельцев таких авто, у них скоро появятся новые.

"У нас в стране есть закон, его нужно выполнять. У нас есть Таможенный кодекс, по которому на растаможивание транспортного средства дается 10 дней. Эти люди уже пошли на нарушение законодательства. Сейчас у нас действует запрет выезжать на этих транспортных средствах на дорогу, и пока еще полиция смотрит на них лояльно ", — добавил советник МВД.

Сейчас на рассмотрении в Верховной Раде находятся три законопроекта относительно доступной растаможки.

Ставки растаможки составлены таким образом, что легализация подержанного автомобиля в некоторых случаях достигает 250-650% от его таможенной стоимости.

Хронология событий

С 23 февраля 2019 года в Украине действовал общий режим растаможивания автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение использования данных автомобилей на территории Украины, однако парламент отсрочил их введение до 22 августа.

12 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины еще на три месяца.

20 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке на три месяца применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины.

В октябре 2019 года в парламенте был зарегистрирован законопроект о растаможке "евроблях" по новой формуле.

2 октября 2019 года Кабинет министров отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах, так называемых "евроблях", до 1 января 2020 года.

29 октября 2020 года Кабинет министров Украины согласовал проект постановления, которое позволяет привлекать к ответственности владельцев авто на европейских номерах.

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Автор: УНИАН