В Украине больше не будут выполнять требования владельцев автомобилей на еврономерах.
Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко.
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"Давайте говорить откровенно: эти транспортные средства были завезены, когда у нас волонтеры начали поставлять машины с европейской регистрацией для наших защитников на передовую. И воспользовались этой нормативной щелью многие из тех, кто не захотел выполнять закон и растаможивать свои транспортные средства", — отметил Мартыненко.
Он подчеркнул, что нарушителей закона стало много, они сформировались в политические или социальные группы. Правительство и парламент обеспечили владельцам "евроблях" льготный период перерегистрации и отсрочили штрафы.
По словам Мартыненко, если выполнить очередные требования владельцев таких авто, у них скоро появятся новые.
"У нас в стране есть закон, его нужно выполнять. У нас есть Таможенный кодекс, по которому на растаможивание транспортного средства дается 10 дней. Эти люди уже пошли на нарушение законодательства. Сейчас у нас действует запрет выезжать на этих транспортных средствах на дорогу, и пока еще полиция смотрит на них лояльно ", — добавил советник МВД.
Сейчас на рассмотрении в Верховной Раде находятся три законопроекта относительно доступной растаможки.
Ставки растаможки составлены таким образом, что легализация подержанного автомобиля в некоторых случаях достигает 250-650% от его таможенной стоимости.
Хронология событий
- С 23 февраля 2019 года в Украине действовал общий режим растаможивания автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение использования данных автомобилей на территории Украины, однако парламент отсрочил их введение до 22 августа.
- 12 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины еще на три месяца.
- 20 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке на три месяца применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины.
- В октябре 2019 года в парламенте был зарегистрирован законопроект о растаможке "евроблях" по новой формуле.
- 2 октября 2019 года Кабинет министров отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах, так называемых "евроблях", до 1 января 2020 года.
- 29 октября 2020 года Кабинет министров Украины согласовал проект постановления, которое позволяет привлекать к ответственности владельцев авто на европейских номерах.
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