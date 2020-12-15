Общая площадь завода порядка 130 тыс. кв. метров.

В Китае начал работу первый в стране завод по производству беспилотных коммерческих автомобилей, которые используют технологию связи 5G.

Об этом сообщило китайской агентство Синьхуа.

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Строительная площадь автозавода компании Allcheer Intelligent Automobile составляет порядка 130 тыс. кв. метров. Он находится в городе Цзинань, административном центре провинции Шаньдун на востоке Китая.

«С производственной линии компании Allcheer Intelligent Automobile в минувшие выходные сошел первый автомобиль на новых источниках энергии, разработанный для использования в сфере логистики», — передает агентство.

Производственная мощность первой очереди проекта составляет 100 тыс. автомобилей в год.

Автомобили будущего

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Автор: УНИАН