В Китае начал работу первый в стране завод по производству беспилотных коммерческих автомобилей, которые используют технологию связи 5G.
Об этом сообщило китайской агентство Синьхуа.
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Строительная площадь автозавода компании Allcheer Intelligent Automobile составляет порядка 130 тыс. кв. метров. Он находится в городе Цзинань, административном центре провинции Шаньдун на востоке Китая.
«С производственной линии компании Allcheer Intelligent Automobile в минувшие выходные сошел первый автомобиль на новых источниках энергии, разработанный для использования в сфере логистики», — передает агентство.
Производственная мощность первой очереди проекта составляет 100 тыс. автомобилей в год.
Автомобили будущего
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