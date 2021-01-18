Mитингующие требовали разъяснить, на каких основаниях штрафуют владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.

В понедельник, 18 января 2021 года около ста человек устроили акцию протеста возле здания Управления патрульной полиции по Харьковской области.

Как сообщает «Суспильне», митингующие требовали разъяснить, на каких основаниях штрафуют владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.

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"Заявили, что владельцев авто на еврономерах будут штрафовать минимум на 8,5 тысячи гривен, при повторном нарушении - на 17 тысяч гривен. Люди собрались, чтобы выразить по этому поводу свое недовольство и отстоять свои права", - сказал журналистам один из участников акции.

"Это произошло резко, в других областях никто никого не трогает!", - заявил представитель организации "Авто Евро Сила" Сергей Данилов.

К протестующим вышла руководитель Управления патрульной полиции Алена Стрижак.

"То, что у нас появился доступ к таможенной базе, это правда, на информационный запрос "Авто Евро Силы" я предоставила ответ", — сказала она.

Хронология событий

С 23 февраля 2019 года в Украине действовал общий режим растаможивания автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение использования данных автомобилей на территории Украины, однако парламент отсрочил их введение до 22 августа.

12 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины еще на три месяца.

20 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке на три месяца применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины.

В октябре 2019 года в парламенте был зарегистрирован законопроект о растаможке "евроблях" по новой формуле.

2 октября 2019 года Кабинет министров отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах, так называемых "евроблях", до 1 января 2020 года.

29 октября 2020 года стало известно о том, что Кабмин разрешил штрафовать водителей на "евробляхах".

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Автор: УНИАН