В понедельник, 18 января 2021 года около ста человек устроили акцию протеста возле здания Управления патрульной полиции по Харьковской области.
Как сообщает «Суспильне», митингующие требовали разъяснить, на каких основаниях штрафуют владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.
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"Заявили, что владельцев авто на еврономерах будут штрафовать минимум на 8,5 тысячи гривен, при повторном нарушении - на 17 тысяч гривен. Люди собрались, чтобы выразить по этому поводу свое недовольство и отстоять свои права", - сказал журналистам один из участников акции.
"Это произошло резко, в других областях никто никого не трогает!", - заявил представитель организации "Авто Евро Сила" Сергей Данилов.
К протестующим вышла руководитель Управления патрульной полиции Алена Стрижак.
"То, что у нас появился доступ к таможенной базе, это правда, на информационный запрос "Авто Евро Силы" я предоставила ответ", — сказала она.
Хронология событий
- С 23 февраля 2019 года в Украине действовал общий режим растаможивания автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение использования данных автомобилей на территории Украины, однако парламент отсрочил их введение до 22 августа.
- 12 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины еще на три месяца.
- 20 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке на три месяца применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины.
- В октябре 2019 года в парламенте был зарегистрирован законопроект о растаможке "евроблях" по новой формуле.
- 2 октября 2019 года Кабинет министров отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах, так называемых "евроблях", до 1 января 2020 года.
- 29 октября 2020 года стало известно о том, что Кабмин разрешил штрафовать водителей на "евробляхах".
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