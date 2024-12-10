Повышением тарифа на грузовые перевозки менеджмент Укрзализныци продемонстрировал лютый "совок", который повлечет за собой убытки стратегического предприятия и "потянет за собой всю украинскую экономику", считает политолог и журналист Владимир Сонюк. По его словам, повышение тарифа на 37% вместо оптимизации расходов и эффективного управления является "каминг-аутом" руководства Укрзализныци.

"Наблюдательный совет УЗ на третьем году войны продолжает жить в мире фантазий и вытаскивать какие-то "тузы из рукавов", пытаясь не замечать пропасти, к которой толкает стратегическое предприятие. Поднять тариф на 37% - это лишить Укрзализныцю работы, поскольку предприятиям будет просто не рентабельно вывозить свою продукцию на экспорт. Бессмысленно", - отметил Сонюк.

Политолог отметил, что руководство Укрзализныци называет повышение тарифов "индексацией" согласно постановлению Кабмина от 16 декабря 2009 года №1392, которое предусматривает ежегодный пересмотр тарифов на железнодорожные перевозки. Однако ни разу за эти годы УЗ не пересматривала тарифы в сторону уменьшения - независимо от того, что происходило в экономике Украины.

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"Руководству УЗ следовало бы сосредоточиться не на покрытии растущих расходов за счет повышения тарифов, а на оптимизации расходов и повышении операционной эффективности. Где конкретные планы по оптимизации и расширению грузового парка? Почему бы в следующем году УЗ не снизить тариф на 15%, что вернуло бы конкурентоспособность продукции украинских предприятий, а это - увеличение объемов перевозок, выручки и поступлений в бюджет. Win-win", - объясняет эксперт.

Напомним, 9 декабря наблюдательный совет АО "Укрзализныця" согласовал предложения изменений государственных регулируемых тарифов на перевозку грузов, которые 5 декабря были утверждены правлением компании. Эти изменения предусматривают повышение тарифа на грузовые перевозки на 37%.