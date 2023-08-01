Поезд будет отправляться из столицы с 4 августа по четным числам, а в обратном направлении, из Ужгорода, поезд будет отправляться с 5 августа по нечетным числам.

АО "Укрзализныця" назначает дополнительный поезд №223/224 сообщением Киев – Ужгород. Билеты уже можно приобрести в приложении "Укрзализныци", в чат-ботах, на официальном сайте и в кассах вокзалов.

Как сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram, поезд будет отправляться из столицы с 4 августа по четным числам в 16:07, прибытие в Ужгород в 8:07. в обратном направлении, из Ужгорода, поезд будет отправляться с 5 августа по нечетным числам в 18:29 и прибывать в Киев в 10:46.

Согласно информации в приложении "Укрзализныци", 4 августа на маршруте Киев – Ужгород доступны билеты только на новоназначенный поезд №223/224. так, по этому направлению билет класса плацкарт можно приобрести по цене в 303 грн. Купе – 511 грн. Обратно из Ужгорода в Киев билет в плацкарт стоит 282 грн. Купе – 471 грн.

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Кроме того, УЗ назначает еще один дополнительный рейс: региональный поезд №765/766 сообщением Киев – Винница будет отправляться из Киева 5, 6, 12 и 13 августа в 7:55 и прибывать в Винницу в 11:35. в обратном направлении поезд будет отправляться по тем же датам в 12:50 и прибывать в Киев в 16:45.

"Укрзализныця" во время войны

11 июля 2023 года "Укрзализныця" назначила на одно из наиболее популярных и загруженных направлений новый временный ночной рейс скоростным Hyundai Rotem "Интерсити+" №720/719 Киев – Харьков, который будет курсировать с 16 июля по 9 августа.

19 июля АО "Укрзализныця" также меняла маршруты поездов Львовского направления через Шепетовку Хмельницкой области из-за вражеских обстрелов. Тогда задержка поездов была до двух часов.

25 июля 2023 года из-за вражеских обстрелов было изменен маршрут движения поездов Львовского направления, которые обычно следуют через Шепетовку Хмельницкой области.

Также с 6 августа "Укрзализныця" усиливает горное направление дополнительным №227/228 поездом из Киева через Яремче, Ворохту до Ясини. Так, новый поезд будет отправляться из Киева по четным дням в 21:42, Яремче 09:16-09:19, Татаров-Буковель 09:51-09:53, Ворохта 10:05-10:07, прибытие в Ясиню в 10:46.

Обратно, начиная с 7 августа, отправление из Ясини по нечетным дням в 16:54, Ворохта 17:34-17:39, Татаров-Буковель 17:50-17:54, Яремче 18:26-18:30, прибытие в Киев в 08:10 (по 16.08), 10:33 (с 18.08 по 12.09).

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