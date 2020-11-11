В октябре 2020 года украинский автопарк пополнили 657 электромобилей, что на 15% меньше, чем в октябре 2019 года.

В октябре 2020 года украинский автопарк пополнили 657 электромобилей, что на 15% меньше, чем в октябре 2019 года.

Об этом сообщает Ассоциация Укравтопром.

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Как пишет издание, за десять месяцев с начала 2020 года украинцы приобрели и поставили на учет 6309 автотранспортных средств на электротяге, всего на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доля новых электромобилей в приобретениях выросла до 11%, против 6% годом ранее.

В основном украинцы покупали легковые электрокары — 632 шт. (-11% к октябрю 2019-го). Коммерческих электромобилей за месяц зарегистрировано 25 шт. (-59%).

Хронология событий

По состоянию на начало ноября 2020 года самым популярным электромобилем в Украине был Nissan Leaf (с начала года 1912 автомобилей этой модели получили украинские номера);

В январе-сентябре 2020 года продажи автомобилей с электродвигателем в Украине выросли по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 6% – до 5,4 тысячи единиц.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом продажи автомобилей с электродвигателем в Украине увеличились почти в 1,5 раза – до 7542 единиц.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, министерство совместно с бизнесом и общественностью разрабатывают стратегию развития автомобильной промышленности, которая будет предусматривать внедрение стимулов для отечественного производства электрокаров.

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Автор: УНИАН