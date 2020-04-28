Украинцы предпочитают импортные авто: ТОП-3 стран происхождения
Импорт легковых автомобилей в Украину в январе-марте 2020 года составил 823,471 миллиона долларов.
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Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
Согласно таможенной статистике, наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Германии - на сумму 153,656 миллиона долларов.
На втором месте - импорт из США, который составил 151 миллион долларов.
Замыкает тройку лидеров Япония с результатом 140,587 миллиона долларов.
Также в Таможенной службе сообщили, что в январе-марте Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 536 тысяч долларов. Больше всего украинских автомобилей продано в Канаде, Аргентине и Италии.
Как сообщал УНИАН, импорт легковых автомобилей в Украину в 2019 году составил 3,6 миллиарда долларов.