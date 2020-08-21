В Киеве ищут бомбу на Центральном вокзале
14:53, 21 августа 2020Транспорт
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Его проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.
В Киеве заминировали Центральный вокзал / Фото УНИАН
В Киеве аноним сообщил о "заминировании" Центрального железнодорожного вокзала.
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Всех работников и пассажиров эвакуировали, а работу объекта временно ограничили, сообщила пресс-служба "Укрзализныци" на своей странице в Facebook.
Его проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.
Поезда курсируют по графику. Посадку пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.
Также недавно в Одессе охранник "заминировал" аэропорт из-за недостатка внимания к себе.
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