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В Киеве ищут бомбу на Центральном вокзале

14:53, 21 августа 2020
Транспорт
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В Киеве заминировали Центральный вокзал / Фото УНИАН

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Всех работников и пассажиров эвакуировали, а работу объекта временно ограничили, сообщила пресс-служба "Укрзализныци" на своей странице в Facebook.

Его проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Поезда курсируют по графику. Посадку пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Также недавно в Одессе охранник "заминировал" аэропорт из-за недостатка внимания к себе.

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Автор: Наталия Печиборщ

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