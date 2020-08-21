В Киеве ищут бомбу на Центральном вокзале

Его проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

В Киеве аноним сообщил о "заминировании" Центрального железнодорожного вокзала.

Читайте такжеБогдан Петренко: Подавляющее большинство «официально зарегистрированных» терактов у нас - это обстрелы Украины Российской Федерацией

Всех работников и пассажиров эвакуировали, а работу объекта временно ограничили, сообщила пресс-служба "Укрзализныци" на своей странице в Facebook.

Его проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Поезда курсируют по графику. Посадку пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Также недавно в Одессе охранник "заминировал" аэропорт из-за недостатка внимания к себе.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Наталия Печиборщ