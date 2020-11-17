На данный момент Tesla убрала вариант Standard Range из каталога и прекратила его производство.

Tesla убрала бюджетную модель Tesla Model 3 из предлагаемого ассортимента и прекратила производство данного автомобиля.

Об этом сообщает ITC.ua. Автомобиль, который получил название "народного" продавался по цене $35 тысяч.

Как сообщает издание, решение было принято на фоне выхода обновленной Model 3.

На данный момент Tesla убрала вариант Standard Range из каталога.

История Tesla Model 3

Анонсируя Model 3 Tesla пообещала доступный народный вариант автомобиля за $35 тыс.

Tesla выпустила на рынке США Model 3 за «чистые» (без каких-либо скидок) $35 тыс. в марте 2019 года. Спустя всего месяц после анонса Tesla ограничила продажи Model 3 в версии Standard Range.

Сейчас же Tesla решила окончательно попрощаться с «бюджетной» Model 3 — после недавнего обновления младшего седана этому варианту не нашлось места в модельном ряде 2021 года. Tesla убрала вариант Standard Range из каталога и прекратила его производство.

Как менялась позиция в рейтинге

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Автор: УНИАН