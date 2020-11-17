Tesla убрала бюджетную модель Tesla Model 3 из предлагаемого ассортимента и прекратила производство данного автомобиля.
Об этом сообщает ITC.ua. Автомобиль, который получил название "народного" продавался по цене $35 тысяч.
Как сообщает издание, решение было принято на фоне выхода обновленной Model 3.
На данный момент Tesla убрала вариант Standard Range из каталога.
История Tesla Model 3
Анонсируя Model 3 Tesla пообещала доступный народный вариант автомобиля за $35 тыс.
Tesla выпустила на рынке США Model 3 за «чистые» (без каких-либо скидок) $35 тыс. в марте 2019 года. Спустя всего месяц после анонса Tesla ограничила продажи Model 3 в версии Standard Range.
Сейчас же Tesla решила окончательно попрощаться с «бюджетной» Model 3 — после недавнего обновления младшего седана этому варианту не нашлось места в модельном ряде 2021 года. Tesla убрала вариант Standard Range из каталога и прекратила его производство.
Как менялась позиция в рейтинге
- По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.
- В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.
- 21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.
- 18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира.
- 9 сентября 2020 года из-за обвала акций Илон Маск за один день потерял $16,3 миллиарда.
- 17 ноября 2020 года появилась информация о том, что Tesla будет включена в индекс S&P 500 перед открытием торгов 21 декабря. На фоне этого сообщения акции компании стремительно пошли вверх.
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