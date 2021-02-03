Американский производитель электромобилей Tesla Inc. отзывает примерно 135 тысяч седанов Model S и кроссоверов Model X из-за предполагаемых проблем с тачскринами.
Об этом сообщает Reuters.
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В январе Национальное управление по безопасности дорожного движения США призвало Tesla отозвать около 158 тыс автомобилей, поскольку их тачскрины могут приходить в негодность из-за исчерпания емкости чипов памяти после нескольких лет использования.
По мнению регулятора, это сказывается на таких функциях безопасности, как устранение запотевания стекол и работа камер заднего вида. Проблемы с тачскринами Tesla начинают проявляться примерно через пять-шесть лет эксплуатации. Tesla пыталась решить проблему с помощью программных обновлений, однако попытки были безрезультатны.
Речь шла об электромобилях Model S, выпущенных в 2012-2018 гг., и Model X 2016-2018 гг. производства.
В письме регулятору Tesla не согласилась с его утверждениями, однако компания отметила, что отзовет автомобили, чтобы провести проверку. Производитель электромобилей отметил, что "экономически, если не технологически, невозможно ожидать, что такие компоненты могли бы или должны работать на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля".
Как менялась позиция Tesla в рейтинге
- По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.
- В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.
- 21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.
- 18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира.
- 9 сентября 2020 года из-за обвала акций Илон Маск за один день потерял $16,3 миллиарда.
- 17 ноября 2020 года на фоне включения Tesla в S&P 500 акции компании стремительно пошли вверх.
- По состоянию на 22 декабря 2020 года акции Tesla подешевели после включения в индекс S&P 500.
- Прибыль Tesla в 2020 году составила $721 млн. Компания впервые получила прибыль по итогам целого года.
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