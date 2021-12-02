Руководство компании-перевозчика не ограничились съемкой ролика и своих пользователей планируют порадовать еще и хорошими бонусами - кешбеками.

Разговоры с киевскими властями и ГИБДД, перекрытый Дарницкий мост, танцы с бубном для хорошей погоды, стресс сенбернара, перебитые горшки с рассадой, облако улетевших шаров и опоздавшая на съемку украинская певица.

Нет, это не новый триллер с элементами ужаса, который вот-вот появится в кинотеатрах, а всего лишь один из съемочных дней для рекламного ролика всеукраинской компании ТАХІ838.

Согласитесь, когда смотришь финальный 30 секундный ролик, не до конца осознаешь, через что пришлось пройти съемочной команде и актерам ради этих нескольких секунд сочнейшего видео.

Чем на этот раз ТАХІ838 будут удивлять замыленный глаз зрителя и как изощряются украинские продакшены в целом, дальше в статье.

Для съемок рекламного ролика было собрано высококлассную команду: режиссер Максим Ксёнда; оператор Владимир Шкляревский, исполнительный и креативный продюсер - Виталий Денчук, художник-постановщик Дарья Гладченко, также в рекламе снялась приглашенная украинская певица Uliana Royce.

В каждом сюжете ролика, съемочная группа создала разные по атмосфере миры. Кажется, что так философию компании-перевозчика до этого еще никто не передавал.

Как показывает практика, на высококонкурентном рынке не достаточно отличаться продуктом и сервисом, нужно иметь свой особый голос и искать аудиторию, которой близки твои ценности. С этой задачей перевозчик справляется на "ура".

Саму идею ролика отдел маркетинга службы пока не разглашает, оставляя интригу до его выхода на большие экраны, но СМО компании Тамара Герасимчук слегка приоткрыла завесу и прокомментировала происходящее: "В этот раз нам не пришлось выдумывать велосипед, ведь как показывает практика - все самые яркие идеи всегда просты и лежат на поверхности. Главные герои нашего ролика - люди. Именно они наш вечный двигатель. И хоть все мы разные, не похожи друг на друга, кто-то чаще вызывает такси с помощью мобильного приложения, а кто-то по старинке звонит на знакомый номер. Единственное, что нас объединяет - это любовь к комфорту, доступности и качеству. А все это своим пассажирам предоставляет наша служба. Кстати, каждая история из нашего ролика - реальная, и взятая из рассказов водителей нашей службы."

Руководство компании-перевозчика не ограничились съемкой ролика и своих пользователей планируют порадовать еще и хорошими бонусами - кешбеками.

На днях ТАХІ838 стали партнерами с monobank. В честь этого, служба дарит 20% кешбека в monobank. Акция будет действовать по всей Украине с 1 по 31 декабря.

Напомним, что кроме удобства заказа авто с телефона или в мобильном приложении, сервис предлагает еще множество опций. Например, каждый пользователь получает бонусы после поездки и может оплатить ими следующие путешествия. Также, любой желающий имеет возможность заказать авто для поездки в другой город, вызвать драйвера, "прикурить" аккумулятор и "отбуксировать авто" с помощью троса.

Весной этого года служба объявила о смене фирменных цветов и элементов айдентики. С тех пор бренд компании символизируют обтекаемые формы как символ бесконечности дорог Украины. Сменой имиджа перевозчика занимался внутренний отдел маркетинга.

Как видим, этот "динозавр" не сбавляет обороты и все время держит руку на пульсе. А в случае появления первого космического такси, никто даже не удивится если к этому приложит руку именно ТАХІ838.

Что же, ребята, с нетерпением ждём выхода в свет вашего ролика и не задерживайтесь с идеей разработки космолёта!

Автор: Иван Бойко