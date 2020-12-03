По словам адвоката, судьи не рассмотрели и не оценили важные дополнительные аргументы абсурдности арестов акций.

Судьи Киевского апелляционного суда проигнорировали важные аргументы защиты в процессе рассмотрения апелляционной жалобы акционеров запорожского предприятия по выпуску авиационных двигателей и газотурбинных установок «Мотор Сич» в деле по аресту акций предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель одного из акционеров предприятия «Мотор Сич» в суде, адвокат юридической фирмы Arzinger Алексей Задоенко.

«Сегодня судебное заседание происходило очень странным образом. Такое впечатление, что судьи куда-то спешили, не разрешили сказать реплику после выслушивания позиций и даже не дали возможности выразить оценку позиции прокуратуры», - сказал он.

По словам Задоенко, судьи не уделили должного внимания важным дополнительным аргументам защиты относительно абсурдности арестов акций.

«Суду были предоставлены дополнительные аргументы абсурдности арестов и необходимости снятия этих арестов на более чем шестидесяти страницах. В данных документах были и консультативные выводы, и другие документы, которые однозначно имеют значение в данном деле. Однако суд находился в совещательной комнате около 15 минут. За такое короткое время невозможно было качественно рассмотреть все документы и дать им надлежащую оценку», - сказал он.

"К сожалению, в конце концов апелляционная жалоба не была удовлетворена. Мы очень рады с одной стороны, что была видеотрансляция данного решения, поскольку не совсем до конца понятна позиция суда. Мы услышали с коллегами, что судья сказала слово "частично": частично удовлетворит, частично откажет... Однако в конце было сказано про отказ в удовлетворении апелляционной жалобы. Безусловно, мы будем ждать текста решения через несколько дней. После чего сможем его проанализировать и конкретно понять, какие аргументы были восприняты судом, а какие нет", - сказал Задоенко.

Адвокат также отметил, что подобные криминальные производства и судебные заседания вредят не только деятельности конкретной компании «Мотор Сич», но и инвестициям в Украину. Государство Украина в дальнейшем может получить серьезные инвестиционные споры в международных судах.

Как сообщал УНИАН, 4 августа группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского достигла договоренности с китайскими инвесторами, представляющими компанию Skyrizon Aircraft Holdings Limited, о сотрудничестве по развитию украинского авиастроения и непосредственно запорожского предприятия по выпуску авиационных двигателей и газотурбинных установок "Мотор Cич".

В частности, компания DCH приобретает у китайской компании более 25% акций акционерного общества "Мотор Сич".

После оглашения этого решения был наложен дополнительный арест на акции компании. Акции компании ранее арестовывались по требованию СБУ в 2017, 2018 и 2020 годах.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля проанализировать ситуацию с продажей контрольного пакета акций "Мотор Сичи" в числе других подобных предприятий и дать оценку последствиям этой сделки для экономических интересов Украины. Премьер-министр, в свою очередь, в интервью «Радио Свобода» призвал не политизировать ситуацию и решать вопрос в судебном порядке.

Справка УНИАН. Акционерная компания "Мотор Cич" является одним из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование.

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Автор: УНИАН