До конца июня сотрудники компании и так преимущественно будут работать удаленно из-за пандемии.

Немецкий производитель автомобилей Porsche позволит своим сотрудникам выбирать, откуда работать.

Читайте такжеКиевлянам рассказали, когда ждать скандального повышения цен на проездОб этом пишет DW со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Такой выбор они будут иметь для максимум 12 рабочих дней в месяц.

Компания планирует в ближайшие годы на 20% сократить площадь офисных помещений.

А к 2025 году - обеспечивать классическим рабочим столом 60% своих офисных работников, а остальным предлагать временные рабочие места.

По словам члена правления Porsche Андреаса Гаффнера, компании важно иметь высокомотивированных сотрудников.

"Каждый сотрудник может работать когда, где и как он хочет - конечно, всегда в рамках корпоративных и законодательных договоренностей и пока его результат труда будет надлежащим. Он может находиться в домике для отдыха в Верхней Баварии или в кафе неподалеку - нам, в конце концов, это безразлично", - сказал он.

Такие условия не будут касаться работников, которые занимаются производством автомобилей или работают в заведениях питания.

Достигнутая договоренность будет действовать сперва для 22 тысяч сотрудников Porsche AG. В отношении работников дочерних компаний переговоры пока продолжаются.

Отмечается, что до конца июня сотрудники компании и так в основном будут работать удаленно из-за пандемии.

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Автор: Людмила Жерновская