Украина запретила ввоз железнодорожных вагонов из России

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, с ноября прошлого года юридическими лицами-резидентами Украины было приобретено 1165 вагонов, из которых предыдущим владельцем 608 вагонов были предприятия-резиденты Российской Федерации.

Кабинет министров запретил ввоз на таможенную территорию Украины железнодорожных вагонов, предыдущими владельцами которых были предприятия-резиденты Российской Федерации или они были приписаны к железнодорожной службе РФ.

Читайте такжеБеларусь и РФ прекращают железнодорожное сообщение с Украиной из-за коронавируса

Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, соответствующее решение было принято сегодня, 15 июля, на заседании правительства.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, постановлением Кабмина от 30 декабря 2015 года №1147 уже введен запрет на ввоз на таможенную территорию Украины железнодорожных вагонов, которые были в пользовании, и ввозимых в таможенном режиме импорта, происходящих из Российской Федерации.

"Однако в то же время с ноября прошлого года юридическими лицами-резидентами Украины было приобретено 1165 вагонов, страной происхождения которых не была Российская Федерация. Из них предыдущим владельцем 608 вагонов были предприятия-резиденты Российской Федерации, а 15 вагонов были в собственности предприятий-резидентов Российской Федерации с 2014 года. Чтобы такие подвижные составы тоже подпадали под действие запрета, мы внесли соответствующие изменения в постановление, которое сегодня и поддержало правительство. Благодарен коллегам за принятое решение", - цитирует пресс-служба Криклия.

Согласно новым изменениям в постановление, которые были разработаны Министерством инфраструктуры, предусматривается установление запрета на ввоз на таможенную территорию Украины бывших в употреблении железнодорожных вагонов импорта и которые ввозятся в таможенном режиме импорта, среди железнодорожных администраций приписки которых с 20 февраля 2014 года есть или была железнодорожная администрация Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, в 2019 году Кабинет министров Украины запретил с 1 июля ввоз транспортных средств, а с 1 марта 2020 года - ввоз железнодорожных и трамвайных вагонов из Российской Федерации.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram