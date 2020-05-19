До сотни за 3,9 секунды: на европейский рынок выходит новый китайский электрокар (видео)

Электроседан BYD Han EV, по мнению китайцев, способен составить конкуренцию популярному Tesla Model 3.

В начале мая китайский автопроизводитель BYD объявил о выходе на европейский рынок электромобилей с моделью кроссовера BYD Tang EV600, которая отличается приличным запасом хода в 520 километров. Однако останавливаться на этом компания не собирается - вдобавок к кроссоверу в Европе можно будет купить электрический седан BYD Han EV, по мнению китайцев способный составить конкуренцию популярному Tesla Model 3.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

Электромобиль BYD Han EV станет первой серийной моделью компании на основе батарей нового поколения Blade Battery (LFP/CTP). Эти батареи отличаются более простой (а значит и более дешевой) конструкцией, более компактными размерами (в пересчете на емкость), увеличенным запасом хода и улучшенной безопасностью.

В BYD не стали озвучивать емкость батареи в модели BYD Han EV, однако отметили, что ее полного заряда хватит на пробег в 600 километров по циклу NEDC (по слухам, будет доступно два варианта емкости - на 65 кВт-ч и 77 кВт-ч). Узнать более приближенные к реальной жизни показатели пробега по измерительному циклу WLTP можно будет после сертификации новинки на европейском рынке.

Мощность двигателя также пока не озвучивается, но разработчики заявили, что электромобиль будет набирать первые 100 км/ч всего за 3,9 секунды. Опять же, по слухам, это будет один двигатель мощностью 163 кВт для переднего привода или пара двигателей 163 кВт + 200 кВт для полного привода.

В интерьере модели доминирует современный технологичный дизайн с огромным дисплеем на центральной панели и цифровыми переключателями. В BYD отметили, что создавали дизайн путем сочетания традиционного китайского и европейского стиля, так что модель должна понравиться массовому пользователю.

По словам разработчиков, седан создавался с использованием самых продвинутых технологий и компонентов, доступных на мировом рынке. К примеру, за торможение отвечает Intelligent Integrated Brake System от Bosch, высокотехнологичная система DiPilot способна не просто помогать водителю на дороге в рамках привычных вспомогательных систем ADAS (Advanced Driver Assistance System), но и предоставляет базовые функции автономного вождения на основе самообучения и подключенных сервисов на основе 5G.

Официальный релиз модели BYD Han EV состоится в июне текущего года, тогда же объявят сроки выхода и точные цены модели на европейском рынке, в данный момент представители компании называют диапазон 45-55 тысяч евро.