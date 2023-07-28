Ryanair рассматривает вариант возобновления авиасообщения с Украиной. Это потому, что они авантюристы и очень хорошо разбираются в маркетинге.

Ryanair фактически создал формат "лоу кост", который стал драйвером роста их бизнеса. Поэтому сейчас они занимают инфополе Украины, чтобы другие возобновляли рейсы уже после них.

Это стратегическое общение.

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Ryanair, как крупнейшая авиакомпания Европы, демонстрирует рекордные прибыли и перевозит более 90 миллионов пассажиров в год, делая значительный вклад в экономику.

Никто не возьмет на себя ответственность за безопасность пассажиров, экипажей и бортов, потому что идет война

Ryanair – оператор. Важный, но не единственный участник процесса перелетов. Есть владельцы бортов, страховщики, регуляторы.

Никто не возьмет на себя ответственность за безопасность пассажиров, экипажей и бортов. Потому что идет война, летают ракеты и дроны.

"Женские рейсы", даже из Львова, всю экономику для авиакомпании не сделают. Не считая вопросов безопасности.

А официальные лица или бизнес, которые застрахованы, вряд ли получат выплаты "в случае если что-то случится с самолетом". Поэтому для них существуют поезда.

При этом, спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что рейсы в Украину невозможны. Потому что нельзя закрыть небо Украины имеющимися средствами ПВО.

В экономическом смысле у заявлений Ryanair есть далекий горизонт планирования. Компанию можно считать провидцем, планирующим свою деятельность на десятилетия вперед. В частности их идея максимального удешевления перелетов изначально выглядела экстравагантно. Потому что рынок авиакомпаний в восьмидесятых-девяностых был консервативным. Самолеты считались средством передвижения для состоятельных людей.

Но Ryanair изменил правила игры на авиационном рынке и приложился к росту европейской экономики. В частности:

Повышение доступности и мобильности: Лоукосты сделали авиаперелеты более доступными для большего сегмента населения. Это повысило мобильность в Европе, способствуя большей интеграции и связности между европейскими странами.

Развитие туризма: Доступные авиаперевозки способствовали развитию туризма во многих частях Европы. Туристы, которые раньше могли посещать только крупные города, теперь могут исследовать более отдаленные или менее известные направления, которые приносят пользу местной экономике. То есть – лоукосты уменьшили неравенство между известными туристическими городами (такими как Рим, Лондон, Барселона) и меньшими (например — Киев, Львов).

Создание рабочих мест: Лоукосты создали многочисленные рабочие места, как прямо, так и косвенно. Напрямую, они нанимают персонал для операций, обслуживания клиентов и администрирования. Косвенно, благодаря росту туризма и мобильности, они способствуют созданию вспомогательных рабочих мест в гостиничном бизнесе, розничной торговле и других отраслях. Логика такова – чем больше рейсов, тем больше самолетов и людей, которые с ними работают, нужно.

Ryanair создают лишние ожидания и дают почву для размысла о конспирологических теориях

Стимулирование конкуренции: Присутствие недорогих компаний, таких как Ryanair, стимулирует конкуренцию в авиационной отрасли, что приводит к снижению цен и улучшению качества услуг, поскольку авиакомпании конкурируют за клиентов. Авиаперелеты превратились из привилегии для состоятельник в аналог наземного транспорта (поезд или авто).

Для нас с вами заявления Ryanair создают лишние ожидания и дают почву для размысла о конспирологических теориях. Вроде "компания знает, когда закончится война, а значит существуют какие-то договорные отношения между великими людьми". Потому что в условиях стресса и недостаточной информации, намеки на вероятные сроки окончания войны провоцируют конспирологов на ретрансляцию невероятной глупости.

Лишние ожидания провоцируют фрустрации. То есть – человек не получает обещанного и разочаровывается. Чем больше разочарования в разных сферах жизни — тем меньше мотивации жить. Это не о суициде, а скорее — о мотивации к работе, к коммуникации с другими участниками общества.

Коммуникационно и стратегически заявление Ryanair важно. Они как бы демонстрируют свою приверженность Украине. И конечно продолжают свой маркетинг в жанре авантюры. Такой подход сработал с введением формата лоукоста, может сработать и сейчас. Однако не воспринимайте каждое такое заявление буквально, что вот-вот сейчас закончится война, перестанут летать ракеты и мы заживем в богатой Европе, как ее политическая, экономическая и военная составляющая.

Моя рекомендация для Ryanair. Возьмите Алексея Арестовича своим пресс-секретарем. Получится замечательная колаба с выдающимся лгуном. И начинайте продавать билеты, скажем, на рейсы из Львова через 2-3 недели. На AIR ARESTOVICH. Вам маркетинг и коммуникации, а нам как всегда насмешки.

Сергей Дидковский, блогер