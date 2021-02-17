Проезд подорожал в Макаровском районе, в Броварах, частично в Киево-Святошинском и Васильковском районах

В большей части пригородных маршрутках Киевской области после 14 февраля подорожал проезд.

Читайте такжеШмыгаль пообещал украинцам доступ к дешевым авиаперелетамОб этом сообщает "Сегодня".

Где и на сколько подорожал проезд

Как рассказали изданию в Ассоциации перевозчиков Киевской области, проезд подорожал в Макаровском районе, в Броварах, частично в Киево-Святошинском и Васильковском районах.

"Подорожание происходит веерным способом. Заминка с внутренними районами, там еще думают, поднимать стоимость проезда или нет. Эти маршруты сейчас объединяют. Например, выезжает автобус на маршрут Киев – Бровары. Перед тем, как ехать на Бровары, он проехался по району, обслужил людей, а потом уже едет на основной маршрут", – сообщил Алексей Павленко, глава Ассоциации перевозчиков Киевской области.

Подорожание проезда составило от 2 до 5 гривень. В среднем стоимость проезда выросла на 3 гривни.

Где цены остались прежними

В некоторых населенных пунктах стоимость проезда осталась прежней. Но в основном это там, где у маршруток сильная конкуренция с автобусами. Или на тех направлениях, где поток пассажиров небольшой.

"В Тараще, например, вообще не будет дорожать проезд в маршрутках. Там его решили не поднимать. Направление очень спорное. Тут работает много нелегальных маршруток и большой транзит автобусов из Черкасской области", – добавляет Павленко.

Заоблачно поднимать стоимость проезда не планируют и по Обуховскому направлению. Хотя раньше собирались.

Что будет с ценами на проезд

"В вопросе подорожания проезда в пригородных маршрутках очень много неточностей и манипуляций. Но плюс три гривны – это не так критично для пассажиров в Ирпене, Обухове или в Броварах. Я надеюсь, что это подорожание проезда в маршрутках будет последним в этом году. Возможно, что-то измениться весной или обострится ситуация с карантином. Но в целом подорожание не предвидится, учитывая прогнозы о стоимости топлива и курс доллара", – добавляет Алексей Павленко.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН