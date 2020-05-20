Киев стоит в пробках: какая ситуация на дорогах сейчас (карта)
10:29, 20 мая 2020Транспорт
204 0
В Киеве с самого утра образовались многочисленные пробки.
Пробки в Киеве парализовали движение транспорта / / УНИАН
Сегодня, 20 мая, в Киеве с самого утра образовались многочисленные пробки.
Читайте такжеКиевское метро после открытия могут снова закрыть на карантин – Криклий
Об этом свидетельствуют данные сервиса Google. Карты.
Традиционно затруднено движение на четырех мостах, соединяющих левый и правый берега столицы.
На Левом берегу образовались тянучки по пр. Романа Шухевича, на пр. Освободителей в районе метро "Дарница", а также на пр. Соборности на Березняках.
На правом берегу затруднен выезд с Северного моста на пр. Степана Бандеры.
Трудно проехать по Набережно-Крещатицкой в обе стороны.
Критическая ситуация с трафиком на ул. Грушевского и Владимирском спуске.
Помимо этого пробки образовались на ул. Вадима Гетьмана, на бульваре Перова и на Дарницком шоссе.
Ситуация на дорогах Киева 20 мая / Google Maps
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter