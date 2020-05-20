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Киев стоит в пробках: какая ситуация на дорогах сейчас (карта)

10:29, 20 мая 2020
Транспорт
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Пробки в Киеве парализовали движение транспорта /  / УНИАН

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Об этом свидетельствуют данные сервиса Google. Карты.

Традиционно затруднено движение на четырех мостах, соединяющих левый и правый берега столицы.

На Левом берегу образовались тянучки по пр. Романа Шухевича, на пр. Освободителей в районе метро "Дарница", а также на пр. Соборности на Березняках.

На правом берегу затруднен выезд с Северного моста на пр. Степана Бандеры.

Трудно проехать по Набережно-Крещатицкой в обе стороны.

Критическая ситуация с трафиком на ул. Грушевского и Владимирском спуске.

Помимо этого пробки образовались на  ул. Вадима Гетьмана, на бульваре Перова и на Дарницком шоссе.

Ситуация на дорогах Киева 20 мая / Google Maps

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