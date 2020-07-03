Перед выходными Киев сковали пробки: все мосты стали "намертво" (карта)

Движение сковано на всех мостах, соединяющих два берега Днепра.

Сегодня с самого утра в Киеве на многих участках образовались пробки.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

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Традиционно затруднено движение с Левого на правый берег на всех мостах. Самая трудная обстановка на Северном мосту. Здесь из-за проведения дорожных работ образовалась огромная пробка. Также движение затруднено на Броварском проспекте пред выездом на Русановский мост.

На Левом берегу в районе метро "Черниговская" произошло сразу несколько ДТП, из-за этого пробка образовалась по ул. Братиславской.

На Правом берегу движение затруднено на Набережном шоссе. Владимирский спкуск стоит в двух направлениях.

В районе универмага "Украина" также произошло ДТП, из-за этого тянучка образовалась по пр. Победы в сторону центра.

Трудности с трафиком также наблюдаются на улицах Жилянского, Саксаганского, Вадима Гетьмана и Борщаговской.

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