Перед выходными Киев сковали пробки: все мосты стали "намертво" (карта)
Сегодня с самого утра в Киеве на многих участках образовались пробки.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
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Традиционно затруднено движение с Левого на правый берег на всех мостах. Самая трудная обстановка на Северном мосту. Здесь из-за проведения дорожных работ образовалась огромная пробка. Также движение затруднено на Броварском проспекте пред выездом на Русановский мост.
На Левом берегу в районе метро "Черниговская" произошло сразу несколько ДТП, из-за этого пробка образовалась по ул. Братиславской.
На Правом берегу движение затруднено на Набережном шоссе. Владимирский спкуск стоит в двух направлениях.
В районе универмага "Украина" также произошло ДТП, из-за этого тянучка образовалась по пр. Победы в сторону центра.
Трудности с трафиком также наблюдаются на улицах Жилянского, Саксаганского, Вадима Гетьмана и Борщаговской.
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