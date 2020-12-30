31 декабря для многих украинцев будет выходным. А вечером 30-го на улицах Киева наблюдаются традиционные "предпраздничные" пробки.

В Киеве вечером 30 декабря наблюдаются значительные пробки. Для многих киевлян предпоследний день уходящего года стал последним рабочим в 2020-м, поэтому некоторые жители и гости столицы стремятся покинуть ее на праздники.

Пробки наблюдаются как в центре города, так и на отдельных выездах из него, свидетельствуют данные Google Maps.

В центре Киева транспорт скопился на проспектах Победы, Воздухофлотском, Науки, Лобановского, бульварах Леси Украинки и Тараса Шевченко, улицах Грушевского, Крещатик, Михайловской, Большой Житомирской, Мечникова, Жилянской, Саксаганского, Хмельницкого, Коцюбинского, Набережно-Крещатицкой, Набережном шоссе и многих других.

Проехать через Днепр в направлении Левого берега сложнее всего по мосту Метро. Значительных проблем с движением по остальным мостам пока не наблюдается.

Из-за ряда ДТП на проспекте Победы пробки образовались на развязках возле станций метро "Житомирская", "Святошин" и "Берестейская". Проспект Победы стоит вплоть до выезда из города. Транспорт также скопился в районе выезда на одесскую трассу в районе "Теремков".

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Автор: УНИАН